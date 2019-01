La Joven Compañía brilla, una vez más, en el Teatro Cervantes con la representación de 'Playoff' Una historia de reivindicación del papel de la mujer en el deporte. / ENRIQUE La mitad del beneficio obtenido fue destinado a apoyar los programas de formación del Real Club de Tenis de Mesa de Linares ALMUDENA GARRIDO LINARES Domingo, 13 enero 2019, 00:30

Las tablas del Teatro Cervantes de Linares acogieron, una vez más, a La Joven Compañía, dirigida por José Luis Arellano García. En esta ocasión, el grupo representó la obra de teatro titulada 'Playoff', de Marta Buchaca. Se trató de una tragicomedia que transcurre en el vestuario de un equipo de fútbol femenino. Las protagonistas son mujeres jóvenes que adoran su «profesión», apasionadas y ambiciosas. La obra reflexionó sobre el papel de la mujer y el deporte femenino en una sociedad que todavía manifiesta un machismo feroz en muchos ámbitos.

Contexto

'Playoff' transcurre en una tarde, la del partido más importante de la vida de las protagonistas. En el vestuario afloraron las envidias, los sueños, las dudas y los miedos de unas chicas que lo único que quieren es vivir su pasión. Esta obra original de Marta Buchaca para 'La Joven Compañía' dio voz a siete mujeres que luchan contra el machismo presente en muchos ámbitos de la sociedad. Tal y como la propia Buchaca expone «el proceso de escritura de 'Playoff' empezó con un taller con las actrices que iban a interpretar la obra. Les pedí que me contaran cuándo se habían sentido discriminadas por el simple hecho de ser mujeres. Confieso que me sorprendieron sus respuestas, ya que pensaba que, en su generación, el tema del machismo ya estaba bastante superado. Pero me di cuenta de que, en verdad, es todo lo contrario. Los jóvenes continúan siguiendo las directrices de una sociedad patriarcal e incluso podríamos afirmar que ha habido un retroceso». La obra de teatro llegó a Linares tras su estreno el pasado febrero de 2018 en el Teatro Conde Duque.