Javier Rubio y Antonio Pérez, en el prólogo de las Jornadas de Novela Histórica de Linares
250 estudiantes de Secundaria han participado en este encuentro literario que se ha desarrollado en El Pósito
C. C.
Linares
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:09
Alrededor de 250 estudiantes de Secundaria han disfrutado del prólogo de las IV Jornadas de Novela Histórica 'Ciudad de Linares', en el auditorio municipal de ... El Pósito, junto a los escritores Javier Rubio Donzé y Antonio Pérez Henares. En este encuentro literario, Rubio Donzé ha presentado su última novela, 'España contra su leyenda negra: mitos, agravios y discursos'.
La concejala-delegada de Cultura, Susana Ferrer, ha destacado el éxito de esta actividad, que ha supuesto además el epílogo del III Otoño Cultural, con el que durante las últimas semanas se han ofrecido otros encuentros entre numerosos escolares de diferentes centros educativos y los autores Roberto Aliaga, Boni Ofogo y José Antonio Lucero, según ha informado el Ayuntamiento en una nota.
