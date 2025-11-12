Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Intervención de Javier Rubio Donzé y Antonio Pérez Henares. Ideal

Javier Rubio y Antonio Pérez, en el prólogo de las Jornadas de Novela Histórica de Linares

250 estudiantes de Secundaria han participado en este encuentro literario que se ha desarrollado en El Pósito

C. C.

Linares

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:09

Comenta

Alrededor de 250 estudiantes de Secundaria han disfrutado del prólogo de las IV Jornadas de Novela Histórica 'Ciudad de Linares', en el auditorio municipal de ... El Pósito, junto a los escritores Javier Rubio Donzé y Antonio Pérez Henares. En este encuentro literario, Rubio Donzé ha presentado su última novela, 'España contra su leyenda negra: mitos, agravios y discursos'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un funcionario sobre la paga extra de Navidad de los pensionistas: «Será suficiente cobrar un día, solo un día»
  2. 2 El Granada Sound confirma sus primeros artistas a dos días de iniciar la venta de entradas
  3. 3 Productores de la zona inculcan a la sociedad las excelencias del aceite de oliva
  4. 4 Andújar será sede del gran premio de España de tiro con arco
  5. 5 IU-Podemos ve poco compromiso de la Junta con la ciudad
  6. 6 Diputación celebra la I edición de las Distinciones 'Sabor Granada
  7. 7 Lujo, videojuegos y un intento de asesinato, el oscuro exilio del exdictador sirio en Moscú
  8. 8

    Los agricultores esperan unas canalizaciones que no llegan
  9. 9 Jaén cambia los lamentos por «autoestima y reivindicación»
  10. 10 Denuncian el cierre de la sede vecinal de Faldas del Castillo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Javier Rubio y Antonio Pérez, en el prólogo de las Jornadas de Novela Histórica de Linares

Javier Rubio y Antonio Pérez, en el prólogo de las Jornadas de Novela Histórica de Linares