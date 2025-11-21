Inaugurada la segunda fase de las obras de la Puerta Verde de Linares

Recuperando los emblemas de Linares. Este viernes se ha inaugurado la segunda fase de las obras de recuperación de la 'Puerta Verde de Linares', una ... vía pecuaria que, en la práctica, une la ciudad con el Parque Deportivo La Garza.

En concreto, se ha actuado sobre una superficie de 3.190 metros de senda, con una anchura promedio de 3,50 metros y un espesor de capa granular de 20 centímetros. Así, se ha intervenido en la apertura del nuevo trazado, mediante labores de desbroce, perfilado, refino, planeo, riego y compactación del plano de fundación, además de llevar a cabo el aporte de zahorra necesario para ejecutar la mencionada capa granular.

Del mismo modo, se han instalado varios tramos de talanquera de madera doble, que se extienden casi dos kilómetros, para la delimitación del paseo, y 112 metros de bionda de seguridad doble onda, prevista a su vez para aportar seguridad a los vehículos y para los usuarios de esta infraestructura.

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, y la alcaldesa de Linares, Auxiliadora del Olmo, han estado presentes en la inauguración. Ambas han detallado que la Administración autonómica ha movilizado 368.279 euros de fondos europeos FEADER, en el marco del proyecto de Revalorización de la Red de Vías Pecuarias como Infraestructura Verde para la Conectividad Territorial de Andalucía, que vienen a sumarse a los más de 100.000 euros invertidos en la primera fase.

La consejera ha manifestado que «esta actuación, sobre la Vereda de Granada y la Vereda de Guarromán, ambas en el término municipal de Linares, culmina la apuesta del Ejecutivo autonómico por recuperar una vía que estaba totalmente abandonada, que discurre por la Cañada Real del Guadiel, desde su salida de Linares, junto al parque empresarial de Santana, al lado de la carretera de La Garza».

En este contexto, la consejera ha recordado que en la primera fase ya se había reparado el firme del tramo que discurre desde Linares hasta la confluencia de la vía con la Vereda de Granada, desbrozando la zona y plantando árboles, abriendo cunetas y procediendo a la limpieza de drenajes transversales y vados». Además, ha añadido que se instalaron nuevos vallados y se sustituyeron equipamientos.

La titular de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha recordado que «la Puerta Verde de Linares es una vía pecuaria que ha jugado un papel histórico para la actividad ganadera y para la agricultura y con estas obras, además de ponerla en valor tras años de abandono, lo que estamos haciendo es ampliar su uso, generando un espacio natural de conexión entre la ciudad de Linares y el Parque Deportivo La Garza, fomentando la actividad deportiva».