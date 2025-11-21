Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de la Puerta Verde tras la intervención. IDEAL

Inaugurada la segunda fase de las obras de la Puerta Verde de Linares

Se ha intervenido en la apertura del nuevo trazado, mediante labores de desbroce, perfilado, refino, planeo, riego y compactación del plano de fundación

Jesús Jiménez

Jaén

Viernes, 21 de noviembre 2025, 16:41

Comenta

Recuperando los emblemas de Linares. Este viernes se ha inaugurado la segunda fase de las obras de recuperación de la 'Puerta Verde de Linares', una ... vía pecuaria que, en la práctica, une la ciudad con el Parque Deportivo La Garza.

