Intervención de la alcaldesa de Linares. Ideal

Los grupos de lectura de Linares se vuelcan con las Jornadas de Novela Histórica

La programación ha continuado con un encuentro con las escritoras Elvira Roca Barea y María Reig

C. C.

Linares

Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:19

Las IV Jornadas de Novela Histórica 'Ciudad de Linares' continúan con la participación activa de los grupos de lectura de la Biblioteca Pública Municipal. Este ... jueves se ha celebrado un encuentro literario entre público y las escritoras Elvira Roca Barea y María Reig en el salón de actos de la Casa de la Cultura.

