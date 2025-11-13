Los grupos de lectura de Linares se vuelcan con las Jornadas de Novela Histórica
La programación ha continuado con un encuentro con las escritoras Elvira Roca Barea y María Reig
C. C.
Linares
Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:19
Las IV Jornadas de Novela Histórica 'Ciudad de Linares' continúan con la participación activa de los grupos de lectura de la Biblioteca Pública Municipal. Este ... jueves se ha celebrado un encuentro literario entre público y las escritoras Elvira Roca Barea y María Reig en el salón de actos de la Casa de la Cultura.
La alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, ha puesto en valor este tipo de actividades que acercan mutuamente a autores y lectores, al tiempo que ha señalado la importante labor de difusión cultural y literaria que realizan, durante todo el año, los diferentes grupos de lectura, coordinados por el director de la biblioteca, Manuel Reyes.
