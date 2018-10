El género 'independiente' gana presencia

El Festival de Cine Independiente 'Cine no visto', organizado por 'Menos es más Producciones', cosechó un notable éxito de participación. Más de 800 obras audiovisuales, entre cortometrajes y películas, fueron recibidas para optar a premio en la tercera edición de esta iniciativa. Tras hacer la correspondiente preselección, el jurado calificador determinó un reducido número de finalistas, que se proyectaron en El Pósito y Cines Bowling. Así, el auditorio municipal albergó la gala de clausura, momento en el que se entregaron los siguientes galardones: mejor cortometraje nacional a 'Sonríe', de Pablo Vara; mejor cortometraje internacional a 'Clara Consiente', de Iván Stoessel; mejor cortometraje andaluz a 'Render, el tiempo perdido', de Javier Sánchez; mejor fotografía a Joan González por 'Nick'; mejor edición a Felipe Bravo y Camila Musteikis por 'Blue Rai'; mejor actor a Kim Myung-guk por 'Dad is Pretty'; mejor actriz ex aequo a Bárbara Santa-Cruz, Esther Ortega y Marina Salas por 'La Mano Invisible'; mejor guión a Daniel Cortázar y David Macián por 'La Mano Invisible'; mejor dirección a José Pozo por 'Nick'; mejor película andaluza a 'Lugares', de Manuel Noguera; mejor película a 'Dad is Pretty', de Soo-min Park; premio honorífico a Antonio Mayans y premio al reconocimiento a Juan Manuel Hernández.

'Cine no visto' continúa con su labor para dar visibilidad a aquellas obras cuyo recorrido no es el habitual y tienen más dificultades para ser proyectadas y llegar al público. Para la organización de este festival la prioridad es el contenido por encima de la forma, la historia más que el presupuesto, qué se está contando y cómo se cuenta, partiendo de la base de que los proyectos participantes cuentan con un bajo presupuesto. Además, se busca dar visibilidad a jóvenes vinculados al ámbito audiovisual, de ahí la programación complementaria, que se nutrió de charlas, coloquios y exposiciones, como las ofrecidas por Juan Luis Daza sobre la reseña cinematográfica o Verónica Cervilla sobre mujeres guionistas. También se contó con la participación del reconocido Tirso Calero y se proyectó el corto de terror 'S', de 'Menos es Más'.