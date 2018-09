La ITI genera satisfacción y dudas a la vez Vecinos de la ciudad se movilizaron masivamente en mayo. / ENRIQUE La Plataforma 'Todas la una por Linares' muestra su «decepción» por la «escasa aportación económica» de la medida mientras que el PSOE-A aplaude al Gobierno JUAN JOSÉ GARCÍA LINARES Viernes, 28 septiembre 2018, 00:04

Sensaciones agridulces en el seno de la Plataforma Ciudadana 'Todos a una por Linares' en torno a la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) aprobada, recientemente, para la provincia de Jaén. Desde el colectivo local mostraron su «satisfacción» por la puesta en marcha de una de sus «principales reivindicaciones», pero no negaron su «decepción» por «la escasa aportación económica» con la que, según se anunció, será dotada. También evidenció la Plataforma su «perplejidad» por la organización de la Gobernanza de tan ansiada medida.

«En primer lugar, estamos satisfechos porque hemos demostrado que llevábamos razón cuando comenzamos a hablar de ITI el verano de 2017 y nos empeñábamos en defenderla como una herramienta útil para la situación que Linares y comarca atravesaban. En aquellos días, la práctica totalidad de nuestros interlocutores no sabían a que nos referíamos, y quienes la conocían nos decían que estábamos locos, que no había fondos, que llegábamos tarde y un sinfín de excusas para que nos olvidásemos de este tema. Lejos de rendirnos fuimos a Bruselas para que nos explicasen la realidad de la ITI y allí nos dijeron que no estábamos tan locos como nos querían hacer creer»

La parte de la ITI que más dudas genera en el colectivo es la referente a la Gobernanza y la aportación económica destinada a ella, cifrada en 222 millones. «Esperamos y deseamos que todo este batiburrillo y amalgama de comisiones y subcomisiones, no acaben por enrevesar de tal modo el funcionamiento y la gestión de la de la ITI que acabe por diluirse, y lo que es más importante, sirva para acometer proyectos que no tengan nada que ver con las verdaderas necesidades generadoras de empleo para nuestra ciudad y su comarca», indica el portavoz.

Sobre el aspecto monetario, la Plataforma se cuestiona si el Gobierno central ha dejado de mostrar su compromiso con la ITI, ya que el colectivo entiende que la aportación anunciada corresponde a la Junta de Andalucía. «El Gobierno central, que en su día mostró su conformidad con el proyecto y habló de compromiso con él, ahora ya no lo tiene? La ITI de Cádiz moviliza 1.293 millones, muy lejos de los 222 millones dotados para Jaén, de los cuales 400 son aportados por la Junta y 900 por el Gobierno central. ¿Ahora ya no existe ese compromiso de Madrid que antes se anunciaba con la provincia de Jaén?», indica Gámez.

Aplauso del PSOE al Gobierno

Así las cosas, para el representante de 'Todos a una' el asunto de la ITI trae consigo otras cuestiones: «¿Cómo, de qué manera, en que cuantía y de qué forma se va a notar la especial atención para Linares y su comarca que han estado anunciando todos los políticos de uno y otro lado? Porque es sabido que la ITI no determina específicamente qué cantidades van para una u otra zona de intervención. Esperaremos a ver el documento definitivo, ya que esto se ha convertido en una entrega por fascículos», dijo Manuel Gámez.

El parlamentario socialista Daniel Campos denunció que Andalucía perdiera fondos europeos en el anterior marco comunitario por el «nefasto reparto» que llevó a cabo el Gobierno de Rajoy, al tiempo que confió en la «buena predisposición que está mostrando el nuevo Gobierno socialista de España, que sí quiere cumplir con Andalucía», según dijo.

«Ya lo estamos viendo. El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el modelo de gobernanza para la Inversión Territorial Integrada de la provincia de Jaén, y que tendrá en Linares y su comarca un eje de preferencia», indicó al respecto en el pleno del Parlamento andaluz, donde ha preguntado al consejero por la posición que mantiene Andalucía respecto al posible aumento de fondos para la próximo marco comunitario 2021-2027.