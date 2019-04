«La formación en la Politecnica es cercana» Gloria María González en el Campus Científico-Tecnológico de Linares. / IDEAL Entrevista a Gloria María González Díaz, presidenta de la Asociación Linarense de Estudiantes Universitarios | La joven linarense compagina sus estudios en la Escuela Politécnica Superior con su dinamización al frente del colectivo que aglutina a todos sus alumnos JÉSSICA SOTO LINARES Domingo, 7 abril 2019, 15:25

Gloria María González Pérez es una joven de 19 años que cursa su segundo año en la Escuela Politécnica Superior de Linares. En concreto, lo hace en el doble Grado en Ingeniería Civil y Tecnologías Mineras. Hace unos meses recibió una distinción al mejor expediente y está muy implicada con la EPSL siendo la representante de los estudiantes universitarios de Linares.

- Usted es la presidenta de la Asociación Linarense de Estudiantes Universitarios. ¿Qué objetivos persigue este colectivo?

-He tomado posesión del cargo este mismo curso y aún me considero un poco novata. Pero tanto mis compañeros como yo nos estamos esforzando al máximo por lograr darle vida a nuestro Campus. Siempre se ha dicho que las comparaciones son odiosas y tomamos como referente la vida universitaria que se ve, ya no solo en el Campus de Las Lagunillas, sino en muchas otras universidades. Es una cosa que frustra muchas veces a los alumnos puesto que da la sensación de que en Linares no se puede hacer nada. La diferencia que muchos no ven entre esos sitios y nuestra Escuela es el número de estudiantes, el cual aquí disminuye considerablemente, lo que hace muchísimo más difícil sacar adelante las actividades puesto que no hay participación por parte del alumnado. Por tanto, nuestro objetivo es dinamizar la estancia aquí consiguiendo acercarnos algo más a los prototipos de otras universidades. Aún nos queda muchísimo trabajo y tiempo para conseguir que los alumnos se acostumbren a una universidad más dinámica, pero no cesaremos en nuestro empeño.

-¿Qué actividades tienen programadas en el presente curso?

-Este curso la verdad es que está bastante bien servido de actividades. De hecho, a veces nos resulta difícil gestionar tantas cosas a la vez, pero estoy satisfecha de ver cómo conseguimos sacarlo entre todos. Ya hay varias actividades que se llevaron a cabo como fueron: recepción de nuevos alumnos y captación de socios, reparto de agendas en colaboración con el Ceuja, actividad titulada 'Mitos y Leyendas de Linares' para la noche de Halloween, torneo de fútbol de Santa Bárbara, torneo internacional de Ajedrez, viaje a la feria de Empleo de Madrid y jornadas por el Día de la Mujer. Tenemos otras muchas más que están en proceso como son: cursos de salsa y bachata (se están realizando actualmente); y la semana de actividades y Asofest que será la semana que viene. Esta incluirá torneos de fútbol, baloncesto y pádel, una charla sobre la ingeniería enfocada a la investigación, un aula de debate, un concurso de aviones de papel, el concurso '¡Salva los huevos!', una observación astronómica, una ruta minera, una cata universitaria, la Pasta Bridge Competition II (el 25 de abril), entre otras muchas actividades fuera del Campus universitario.

Deportes y viajes

-¿Cuáles son las principales demandas y necesidades de los estudiantes universitarios de la EPSL?

-En general en su mayoría son personas algo más pasivas en este sentido, así que no suelen proponer muchas cosas, por lo que organizamos las actividades a la espera de que los alumnos se interesen y participen. Pero lo que más nos han solicitado este año han sido viajes y torneos deportivos. Al fin y al cabo, nosotros no nos encargamos de atender todas las necesidades estudiantiles, aunque muchas veces sí nos acaban enviando alumnos que buscan consejo u orientación en algo relativo al Campus, pero son casos excepcionales. Por lo tanto, no conocemos las demandas estudiantiles en otro ámbito que no sea el de la actividad en el Campus.

-¿Cómo calificaría la formación que se imparte en la EPSL?

-Cercana y personalizada. Por suerte o por desgracia, somos pocos alumnos, por lo que tenemos el lujo de poder disponer de profesores prácticamente de forma individualizada, y además eso facilita mucho la comunicación entre alumnos y profesores, lo que beneficia también en el ámbito del aprendizaje.

-¿Los estudiantes que cursan sus estudios en la EPSL se implican en las actividades complementarias que organiza la Escuela y en su funcionamiento?

-Depende mucho de la persona. Hay muchos estudiantes pasivos, pero también hay otros muchos que están dentro de los órganos representativos, que acuden a las actividades o que particicomplementaria que ofrece la UJA. También hay que tener en cuenta que el motivo de la pasividad de muchos alumnos se debe a que no viven en la ciudad o que tienen trabajo y por ello no pueden participar. Pero hay de todo. Obviamente, yo quisiera que hubiera más participación, pero tampoco puedo calificarlos de pasivos sabiendo que hay también muchísimas personas dispuestas a colaborar en lo que sea necesario.

-En octubre recibió el premio al mejor expediente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía de Linares, Granada, Jaén y Málaga. ¿Qué supuso para usted esta distinción?

-Fue una gran alegría saber que me habían concedido la beca, y esto nos llenó tanto a mí como a mi familia de satisfacción. Más que por el premio en sí, por el reconocimiento a todo el trabajo que hay detrás de esos resultados. De todas formas, aunque yo haya sido el mejor expediente de Minas, me gusta ser humilde respecto a esto puesto que al igual que hay un mejor expediente en Minas, lo hay también en Civil o en las demás carreras que ofrece esta Universidad, y ellos también merecen un reconocimiento. Por ende, me sigo sintiendo una igual entre mis compañeros y compañeras. Por tanto esta distinción ha sido motivo de júbilo y orgullo, pero no ha supuesto ningún cambio en mi trato ni en mis estudios.

-En la actualidad cursa un segundo Grado en la EPSL y con este premio podrá cursar un año en Alemania. ¿Ha pensado qué curso elegirá para completar su formación en el país germano?

- La beca conforma parte de la ayuda que conlleva cursar una doble titulación en Alemania. Aún no sé el mejor momento para cursarlo, puesto que a medida que transcurre el tiempo, encuentras inconvenientes que antes no conocías. A pesar de ello, soy una persona bastante tozuda, así que no voy a perder ese objetivo frente a las adversidades. Lo único que sé es que prolongaré lo máximo posible el tiempo antes de poder ir, con la idea de poder estar más preparada, tanto a nivel intelectual, lingüístico y personal.

-Hace gala de ser linarense y, además de formarse en recursos energéticos y minas, centrará su investigación de final de curso en las minas de Linares. ¿Sobre qué versará esta investigación?

-Estoy muy orgullosa de ser quien soy y de las raíces que tengo, y es por ello que uno de mis objetivos personales siempre ha sido hacer lo posible por mejorar mi ciudad, con la esperanza de poder verla resurgir algún día de entre sus cenizas. La idea de poder encauzar mi TFG (Trabajo Fin de Grado) hacia ese objetivo surgió incluso antes de entrar en la carrera, y la conservo con mucha ilusión haciendo mis pequeñas investigaciones hasta que llegue el momento propicio para desarrollarlas y sacarlas a la luz. No quisiera desvelarlo por no toparme con más muros de los que ya me pueda encontrar. Pero sí diré que estoy muy satisfecha de esta idea, aunque no se desarrolle precisamente en las minas de Linares porque cumple de una vez varios objetivos: implica conocimientos tanto de Ingeniería Civil como de Minas y es algo que despertará la curiosidad. Además, pensando incluso en que pudiera llevar a cabo este proyecto en el futuro, podría dar lugar a un nuevo tipo de turismo en Linares y poder así sacarla adelante. Quizá pensar ya en eso es aún pensar muy a la larga, llegando incluso a pecar de ilusa algunas veces, pero me gusta fijarme objetivos para no perder el rumbo y la motivación para seguir esforzándome.

-¿Cuál le gustaría que fuese su futuro laboral?

-Me gustaría poder ejercer como ingeniera una vez finalizara mi carrera y el máster que estime oportuno, y sé que con ese trabajo viajaré bastante, lo cual me tiene encantada. Pero cuando yo quiera arraigar en un lugar y sentar cabeza, me gustaría ejercer la docencia en una universidad porque es algo que me apasiona desde pequeña. Así consigo disfrutar lo que me puedan ofrecer los dos ámbitos de trabajo.