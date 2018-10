El flamenco tiene nombre de Mujer Sonia García, Juana Iglesias, Rocío Martínez, Nazareth Romero y Rocío Navarro. / ENRIQUE Nazareth Romero, Belén Vega, Juana Iglesias, Sonia García, Rocío Martínez, Alba Martos y Rocío Navarro reflexionan sobre el papel de la Mujer en el flamenco linarense JÉSSICA SOTO LINARES Domingo, 7 octubre 2018, 13:19

El pasado jueves por la noche, la Peña flamenca femenina 'Carmen Linares' abría sus puertas. No lo hacía para acoger una actuación o para ensayar, como lo suele hacer habitualmente, sino para convertirse en un foro de análisis sobre el arte del flamenco y cómo lo viven algunas de las cantaoras de la ciudad. Desde las más jóvenes, pero que ya tienen una trayectoria importante, hasta las más veteranas, todas comparten el mismo sentir y pasión, que no es otra que el flamenco casi como una forma de vida.

Sonia García, miembro de la junta directiva de la Peña 'Plomo y Plata', se inició en el mundo del flamenco a una edad tardía, aunque su afición le viene de su familia materna. «Mi abuelo era aficionado de cante jondo y mi madre cantaba muy bien. Ella siempre ha tenido esa pena de no haber podido cantar en más sitios porque mi abuelo no la dejaba salir. En mi casa siempre se ha escuchado flamenco y copla», dice Sonia. No fue hasta hace 12 años cuando empezó a cantar flamenco.

Juana Iglesias es otra de las veteranas, aunque en el mundo artístico se la conoce como Juana Carmona, que es su segunda apellido. La música que le ha acompañado desde casi siempre ha sido flamenco y este caló tan hondo en ella que, pese a no haber en su familia cantaores flamencos, comenzó a cantar hace ya muchos años. Ella pertenece a las peñas 'Carmen Linares' y 'Cabrerillo'. «Desde que era adolescente canto, pero no fue hasta que llegué a la peña 'Carmen Linares' hace doce o trece años, cuando empecé a hacerlo con conocimiento y aprendiendo de profesionales», indica Juana.

Nueva generación

Ambas son las veteranas del grupo, mientras que el resto no llega ni a los treinta años de edad y llevan cantando algunas desde que son prácticamente niñas. Nazareth Romero tiene 23 años, pero empezó a demostrar su arte a los 11. Su historia es muy peculiar. Nadie de su familia escuchaba flamenco y ella lo descubrió por casualidad cantando en karaokes. «Empecé a cantar copla porque mi madre sí la escuchaba, pero un día me escuchó Paqui (García) y me dijo que me acercase a la Peña 'Carmen Linares', pero a mí me dio vergüenza. Sin embargo, un amigo de mi padre me preguntó que si yo quería aprender a cantar saetas, le dije que sí y me presentó a Antonio Padilla que fue el que me trajo a la peña 'Carmen Linares'», apunta Nazareth.

Belén Vega tiene 25 años y estudia Flamencología en el Conservatorio Profesional de Música de Córdoba. Sus padres se hicieron socios de la Peña 'La Taranta' cuando ella era una niña y desde pequeña siempre ha asistido a veladas flamencas y concursos de tarantas. A los 13 años, Paqui García se fijó en ella y entró a pertenecer a la peña 'Carmen Linares'. «El flamenco es una forma de vida y es mi trabajo», apostilla la joven que también ha cursado un master de flamenco en la Universidad de Cádiz.

Alba Martos tiene 24 años y también empezó a cantar en la Peña 'Carmen Linares' hace unos seis años, aproximadamente. Además de pertenecer a esta peña, también es socia de 'Cabrerillo' y 'La Taranta'. La 'culplable' de que aprendiese flamenco fue la actual presidenta de la peña 'Carmen Linares', Paqui García, aunque ella antes ya escuchaba saetas. En la actualidad, estudia en el Conservatorio Profesional de Música 'Cristóbal de Morales' de Sevilla. «Me inicié porque me gustaban las tarantas y es el palo flamenco que más me gusta porque nos representa a los linarenses por nuestra historia», sostiene Alba.

Rocío Navarro tiene 17 años y lleva en 'Carmen Linares' tres años, aunque lleva más tiempo cantando en coros y en grupos flamencos. «Mi tía decía que yo tenía que salir cantaora y que tenía que cantar flamenco como ella», declara Rocío.

La benjamina del grupo es Rocío Martínez. Tiene 15 años, pero lleva cantando desde los 9. «Venía a la Peña 'Carmen Linares' con mi abuela y aquí empecé. Mi abuelo también es un gran aficionado y en mi casa siempre se ha escuchado flamenco», comenta Rocío que también pertenece a la Peña 'La Taranta', de la que su abuelo Francisco Martínez es el presidente.

Evolución

Todas consideran que no es cuestión de sexo el flamenco, sino que cada cantaor debe tener una personalidad y estilo propio a la hora de interpretar un fandago, alegría, malagueña, taranta o cualquier otro palo del flamenco. Reconocen que no hay que olvidar a aquellos que han pasado a la historia, pero también consideran que no hay que ser ajenos a intentar innovar, tal y como hacen cantaores como Miguel Poveda o Estrella Morente. «Cada persona tiene su registro de voz, su forma de expresarlo y no se puede unificar nunca el cante», subraya Sonia.

Cada una intenta darle su toque y poner el alma en aquellas letrillas tanto propias como tomadas de otros artistas y con las que quieren llegar al público aficionado.

En este sentido, sí que la mayoría de ellas realiza una crítica. No han sentido tener menos oportunidades por el hecho de ser mujeres, sino en muchos casos por ser 'nuevas' en este difícil mundo. «No es tan evidente. Nadie te va a decir: no vengas porque eres nuevo, pero es difícil hacerse un hueco. Estás de moda un tiempo y dejas de estarlo muy rápido», recalca Juana.

Un momento que ahora recuerda con una sonrisa Nazareth tuvo lugar en sus comienzos. «El mismo año que gané el Concurso de Tarantas de Linares, una persona me dijo en la fase preliminar que cantaba muy mal las tarantas. Ese año también tuve una buena participación en el de La Unión. No te lo dicen por ser mujer, sino por ser nueva o por cantar diferente a lo establecido», apunta Nazareth.

Alba, por contra, sí que considera que los aficionados acogen muy bien a las mujeres cantaoras, independientemente de su trayectoria y del tiempo que lleven dedicándose al cante.

La unión hace la fuerza y se percibe el buen rollo y la amistad entre todas ellas. No escatiman en ayudarse y hasta los padres de Nazareth han llevado a su hija y a Belén a un concurso en donde ambas jóvenes eran rivales. En los ensayos se ayudan y se proporcionan la música que necesitan. Todo esto puede ser porque ahora, sobre todo las más jóvenes, han crecido en una época distinta en el que los padres las apoyan para que si así lo desean, se formen en esta profesión. Antes, en cambio, tenían que cantar en ambientes muy reducidos y en determinados sitios porque el flamenco no estaba muy bien visto en las mujeres.

«Antes las mujeres no salían y no se visibilizaban. Cantaoras siempre ha habido, pero no se las conocía a todas», resalta Alba. Para todas ellas Carmen Linares es un referente y la que marcó un antes y un después en el flamenco cantado por una mujer. «Carmen Linares empezó en un periodo en el que la mujer estaba apartada del flamenco. Ella luchó por sus derechos y nos ha allanado el camino a las que hemos empezado después», dice Belén.

Rocío Martínez ha tenido la suerte de compartir escenario con 'La Dama del Flamenco'. «La he escuchado poco, pero la admiro como linarense y cantaora», declara Rocío.

Más afición

La afición por el flamenco está muy arraigada a Linares. No obstante, y para que se extienda más y salga de las peñas, las cantaoras opinan que se deberían organizar más actividades para atraer a un público más diverso. Hay quien apunta por llevarlo a las aulas y que los niños y jóvenes lo conozcan bien. Belén, por su parte, considera que la clave es tener una mayor formación para saber reconocerlo y ponerlo en valor.

«Creo que debería haber el doble de eventos que hay porque solo hay en peñas y el Concurso Nacional de Tarantas. El flamenco no te lo encuentras en la calle con personas cantándolo. Se podría hacer un festival para darlo a conocer a todo el mundo», añade Rocío Navarro.