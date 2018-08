El espíritu del '14-S' sigue presente Decenas de miles de linarenses salieron a la calle, el pasado 17 de mayo, para la segunda manifestación convocada por la plataforma. / ENRIQUE La plataforma 'Todos a una por Linares' hace balance de su primer año de trayectoria y confía en que lleguen soluciones a la ciudad JUAN JOSÉ GARCÍA LINARES Miércoles, 8 agosto 2018, 01:25

Ya ha transcurrido un año desde que se presentara ante la sociedad, de manera oficial, la plataforma ciudadana 'Todos a una por Linares'. Muchas cosas han ocurrido desde agosto de 2017, al igual que se han obtenido varios logros importantes, tal y como reconocen desde el propio colectivo. Pero todavía son muchos los pasos que deben darse, especialmente desde las administraciones, para que las soluciones empiecen a llegar a una ciudad tan castigada por el desempleo.

Los portavoces de la plataforma coinciden en que estos últimos doce meses se resumen en un balance «positivo», aunque no faltan los peros. Fundamentalmente, porque la situación de Linares poco ha variado, según indican, y aún deben materializarse determinados proyectos e iniciativas que siguen estancadas. «Se consiguió un logro muy importante, como es la aprobación en el Parlamento andaluz de una moción de IU para la reindustrialización, pero el problema es que eso no se ha cumplido todavía. Ese plan de rescate para Linares aún no se cumple, de ahí nuestro empecinamiento en reunirnos con la presidenta de la Junta de Andalucía, ya que es quien debe hacer cumplir los acuerdos», indicó Antonio Barrios, uno de los portavoces del colectivo.

Reuniones

Precisamente, ese ansiado encuentro con Susana Díaz es una de las asignaturas pendientes. Desde 'Todos a una' lamentan que la dirigente andaluza no se reúna con ellos ni visite la ciudad, pero mantienen la esperanza de seguir estableciendo contactos con representantes políticos. «Estamos a la espera de una reunir con la nueva subdelegada del Gobierno central en Jaén, como paso previo para encontrarnos con el delegado del Gobierno en Andalucía. Tenemos que seguir insistiendo y recordando a los políticos que Linares sigue en pie», indicó José Alberto Utrera, otro de los portavoces.

La Iniciativa Territorial Integrada (ITI) para Linares y la comarca norte también es otro punto «positivo» de estos últimos meses de reivindicación, aunque el resultado no estará completo para la plataforma mientras no se produzcan cambios en la situación actual. Un giro radical que, a juicio del colectivo ciudadano, confían en que comience a llegar tras el verano y, sobre todo, al coincidir con periodos electorales.

«Entendemos que los partidos ya saben que Linares no se va a conforme con un golpe electoralista. A partir de septiembre veremos si hacemos nuevas movilizaciones o qué otras acciones se pueden realizar. Lo que sí tenemos que ser es sensatos y hacer las cosas con los pies en el suelo. La ciudad ha demostrado una gran fuerza en las dos grandes manifestaciones y no se puede diluir», apuntó Manuel Gámez, también portavoz de 'Todos a una por Linares'. Lo que sí está claro es que el espíritu de lucha de la primera manifestación del 14 de septiembre seguirá vivo y será conmemorado.