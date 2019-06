«He hecho un esfuerzo muy grande y es un honor ser el primero» José Luis Lázaro. José Luis Lázaro Jiménez de Cisneros, mejor nota de Selectividad en Jaén | Ha cursado bachillerato en el colegio de La Presentación de Nuestra Señora de Linares. Su nota final de la fase de acceso ha sido de 9,915 JUAN JOSÉ GARCÍA LINARES. Viernes, 21 junio 2019, 00:53

El estudiante con mejor calificación de la provincia de Jaén ha sido José Luis Lázaro Jiménez de Cisneros, que ha cursado el Bachillerato en el Colegio de La Presentación de Nuestra Señora de Linares. Tiene 17 años. Su nota final de la fase de acceso es de 9,915 y de un 13,895, considerando también las materias de la fase de admisión.

-¿Qué supone saber que ha sido el estudiante con la mejor nota de Selectividad de la provincia?

-La verdad es que todavía me cuesta creerlo, es algo que nunca me habría imaginado. Sin duda, supone un gran honor porque es un esfuerzo muy grande el que he hecho durante todo el Bachillerato, tanto desde primer curso como en el segundo, además de para esta prueba.

-Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, parece lógico que salió contento de los exámenes, ¿no es así?

-Sí, al final no fue para tanto. Me siento bastante satisfecho con los resultados, aunque sinceramente no me esperaba que fuesen tan buenos, sí que fuese una buena nota pero no tanto.

-Acudió bien preparado...

-Sí, me preparé la prueba bastante a conciencia y, además, en el colegio han hecho un trabajo bastante duro para prepararnos muy bien porque estos exámenes deciden mucho nuestras carreras y nuestro futuro, de ahí que sea necesario ir bien preparado.

-¿Iba condicionado de alguna manera por la nota de corte que precisaba para poder acceder a una titulación en concreto?

-Estuve mirando algunas carreras que sí me gustaría hacer y sus notas de corte, pero como vi que no eran muy altas pues en principio no iba con esa presión de tener que sacar cierta puntuación; no me preocupaba en ese sentido la nota de corte.

-¿Qué quiere estudiar?

-Una vez hechos los exámenes y vista la nota que he sacado puedo elegir muchas carreras, pero siempre me ha llamado la atención Informática o alguna ingeniería. Es cierto que me gustan varias titulaciones, por eso ahora tocará elegir bien, pero creo que me voy a inclinar por Informática como mi primera opción.

-¿Y dónde le gustaría cursarla?

-En Sevilla, es una buena ciudad universitaria y con buen ambiente, así que creo que podría entrar allí perfectamente.

-¿Qué expectativas y objetivos tiene con respecto a la nueva etapa universitaria que va a comenzar en muy poco tiempo?

-De momento, entrar en la carrera y mantener el ritmo de trabajo que he tenido durante estos dos últimos años, incluso tratando de organizarme un poco mejor. También quiero ser más independiente y empezar a espabilarme un poco al tener que vivir en otra ciudad diferente a la mía y un poco alejado de mi familia. Pese a todo, afronto esta etapa con mucha ilusión y ganas de empezar, aunque todavía queda todo el verano para descansar. Pero sí es cierto que llevaba tiempo esperando esto porque supone algo nuevo y, aunque suponga un gran esfuerzo, creo que me va a venir bien.

-¿Y, precisamente, su familia cómo recibió la noticia de su calificación?

-Muy contentos e ilusionados porque después de tanto tiempo y esfuerzo llega la recompensa y es todo un orgullo, tanto para mí como para ellos.