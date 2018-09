Un equipo de gobierno con ediles no adscritos y de Cilus y la presidencia de comisiones por el PP Integrantes de la nueva corporación y presidentes de las comisiones informativas. / ENRIQUE El reparto de responsabilidades se aprobó en un pleno extraordinario y después hubo una reunión del 'gobierno corporativo' ALMUDENA GARRIDO LINARES Miércoles, 5 septiembre 2018, 01:36

El salón de plenos de la antigua Estación de Madrid acogió ayer un pleno extraordinario, al que asistió numeroso público y con las ausencias de Carmen Domínguez y Mabel Selfa. Durante el mismo, se aprobaron todos los puntos que se incluyeron en el orden del día y se constituyó el nuevo gobierno municipal que se encargará de gestionar la política del Ayuntamiento de Linares a partir de hoy.

De esta manera, se aprobó la renuncia de la concejal Carmen Domínguez Carballo; se dio cuenta de los decretos de alcaldía acerca de la revocación de las delegaciones genéricas y la asignación de nuevas delegaciones; Juan Fernández y Joaquín Robles pasaron a la situación de concejales no adscritos; y se modificó una designación de miembros de la corporación con dedicación exclusiva.

La sesión se desarrolló con normalidad y aunque ningún concejal intervino, sí lo hizo la portavoz de Izquierda Unida, Selina Robles, que aseguró que «desde IU no aceptamos un gobierno de concejales no adscritos porque es un gobierno populista. Por tanto, proponemos la dimisión de los concejales no adscritos». Ante esta intervención, el pleno continuó su curso y el alcalde afirmó que «nosotros sí que vamos a trabajar por Linares» y cerró la sesión plenaria.

Delegaciones

Tras la misma, los concejales se retiraron a la Sala de Comisiones donde se realizó el reparto de delegaciones. Así, el área de Gobernación Interior y Función Pública la llevará Javier Bris, de CILUS; Medio Ambiente, Medio Rural, Parques y Jardines, Felipe Padilla, concejal no adscrito; Servicios Sociales, Igualdad, Cultura y Juventud, Juana Cruz, concejal no adscrita; Infraestructuras Urbanas, Educación y Festejos, Javier Tortosa, también concejal no adscrito; Servicios Públicos, Seguridad Ciudadana, Contratación, Participación Ciudadana, Patrimonio y Deportes, Joaquín Robles; y Hacienda, Fomento y Universidad, lo asumirá el propio alcalde Juan Fernández. Quedaba por asignar el área de Turismo y Comercio.

Presidencias

Por otro lado, también se aprobaron por unanimidad las diversas presidencias de las comisiones informativas municipales. De esta manera, la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial estará presidida por Antonio Delgado, concejal no adscrito; la de Obras, Servicios y Participación Ciudadana, Javier Tortosa, concejal no adscrito; la de Turismo, Comercio, Promoción y Comunicación, Ángeles Isac, concejal del PP; la de Recursos Humanos Municipales e Igualdad, Javier Bris, de CILUS; la Gobernación Interior, Economía y Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas, Ángela Hidalgo, concejal del PP; la de Cultura, Educación y Festejos, Juana Cruz, concejal no adscrita; la de Deportes, Medio Rural, Salud y Consumo, Antonio Delgado, concejal no adscrito; la de Servicios Sociales y Juventud, Juana Cruz, concejal no adscrita; y la de Fomento, Desarrollo Económico y Universidad, José Luis Roldán, concejal del PP.

Intervenciones

Tras la organización del nuevo gobierno corporativo, se sucedieron una serie de intervenciones por parte de cada uno de los grupos municipales. Así, por parte de CILUS, el propio Javier Bris aseguró que «el gran objetivo es desarrollar todos los puntos que podamos de nuestro programa electoral dentro del mayor consenso posible, clave para nosotros. Atendiendo siempre a las necesidades del personal y de los departamentos para engrasar la máquina que mejore los servicios públicos, redundando en un óptimo servicio a los ciudadanos».

Por su parte, Ciudadanos, grupo que no formará parte del gobierno reiteró que «Cs seguirá haciendo su labor de oposición, trabajando por la ciudad, de la misma manera que hasta ahora, apoyando todas las propuestas que sean buenas para los linarenses». Además, añadió que «los socialistas, no han sabido lavar los trapos sucios en casa, y han trasladado una situación interna al Ayuntamiento. Demostrando que Linares no le importa nada al PSOE».

Por otro lado, Ángela Isac, portavoz del PP, grupo que sólo ostentará presidencias en comisiones, afirmó que «el Partido Popular asume responsabilidades municipales exclusivamente para facilitar el funcionamiento del Ayuntamiento como es la presidencia de tres comisiones de gran relevancia para el futuro de Linares. El Grupo Municipal del PP seguirá trabajando en esta nueva etapa con responsabilidad, eficiencia y lealtad a Linares para favorecer la gobernabilidad y contribuir a la generación de nuevas oportunidades para la ciudad».