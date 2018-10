Empresas que apuestan por el desarrollo Foto de familia de todos los premiados en esta décima edición de los Premios de la Cámara de Industria y Comercio de Linares. :: enrique El Auditorio de El Pósito, lugar en el que se entregaron los galardones, reunió a una amplia representación social Farmacia Peralto, Gourmet Cazorla, Ellos Linares y CETEMET, reconocidas por la Cámara de Comercio ALMUDENA GARRIDO LINARES. Sábado, 20 octubre 2018, 02:20

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Linares entregó anoche sus X Premios Cámara 2018, en las instalaciones del Auditorio de El Pósito. Cuatro fueron los premios que se concedieron en la edición de este año. Al acto acudió numeroso público, además de diversas autoridades la delegada de la Junta Ana Cobo, entre otros.

El objetivo de esta iniciativa, impulsada por la Cámara de Comercio de Linares, es reconocer y aplaudir el trabajo de empresas y emprendedores locales que suman en el desarrollo económico y laboral de la provincia de Jaén.

Uno de los premios, concretamente, el de 'Trayectoria Profesional', recayó en Pilar Peralto Berrocal, copropietaria junto a su hijo de la Farmacia Peralto, la cual regenta desde hace cincuenta años. «Estoy muy contenta con el reconocimiento. El mundo de la farmacia ha cambiado mucho porque antiguamente se hacían más fórmulas magistrales, ahora son más como supermercados donde se encuentra de todo», explicó Peralto.

El de 'Industria' se otorgó a la empresa 'Gourmet Cazorla S.L.', la cual, desde hace unos meses tiene ubicada su planta de producción de una gran gama de productos de alimenticios en el Polígono Los Rubiales, además, la misma es regentada por una familia linarense. Tal y como explicó Fernando Jódar, «es un orgullo este reconocimiento porque tenemos una trayectoria larga, pero en Linares apenas llevamos un año en las instalaciones que hicimos. Hemos comenzado con muchos proyectos como con Mercadona que estamos en plena inmersión con cinco nuevas referencias, además, estamos creando empleo; en este último año hemos creado cerca de 15 puestos de trabajo y con la falta que hace en Linares, para nosotros es un orgullo ser partícipes de ello. Cuando haces una inversión tan grande n grande, la satisfacción es mucho mayor. Si no hubiéramos tenido estas instalaciones no podríamos haber emprendido tantos proyectos».

El premio al 'Comercio y Servicios' fue para la tienda de moda 'Ellos' de Linares, por su trayectoria en el sector textil, muy importante para la economía local, contando con clientes tanto de Linares como de la provincia. «Nunca me esperaba este premio, me ha pillado de sorpresa. Ellos Linares nace hace 27 años, pero llegué a un negocio que era puntero, el de los pantalones. Creo que en Linares entré desde el primer día con buen pie y me siento muy orgulloso de Linares y es la realidad, no lo digo por el premio, es verdad. Ahora estamos en la época dorada del comercio, pero no nos podemos dormir porque todo evoluciona muy rápido», aseguró José Soto.

Por otro lado, el premio 'Especial del Jurado' se fue para la empresa linarense 'CETEMET', el Centro Tecnológico Metalmecánico del Transporte, el cual, realiza numerosas investigaciones relacionadas con las diversas formas de transporte e innovación. Así, Patricio Lupiáñez explicó que «este reconocimiento sienta muy bien porque hay que tener en cuenta que desde el año 2007 lleva una trayectoria ascendente y es un placer porque al principio teníamos 7 trabajadores y ahora mismo contamos con 43. El día a día es muy importante y eso, sinceramente, tiene nada más que una persona y un equipo que es tanto el gerente como los trabajadores que día a día engrandecen el centro. Ahora mismo estamos muy metidos en el tema de investigación y centrados con la empresa Valeo. También tenemos otros puntos como una nueva sede en Córdoba y estamos barajando Almería y Granada».