Visita al lugar. Dipu

Efecto 'tractor' de Cetedex: 200 puestos en el polvorín de Vadollano en Linares

Visita a las instalaciones del presidente de la Diputación de Jaén y la secretaria de Estado de Defensa

E. L.

Sábado, 22 de noviembre 2025, 12:27

Comenta

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Paco Reyes, ha visitado junto a la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, las instalaciones del ... polvorín de Vadollano en Linares, donde la Fábrica de Munición de Granada (FMG) ha invertido 16,2 millones de euros para configurar un centro de producción en el que se crearán 200 puestos de trabajo.

