«No dimito y reitero que Pilar Parra es la mano que mece la cuna» Juan Sánchez y Juan Fernández, en una anterior comparecencia. / ENRIQUE Juan Fernández rechaza las acusaciones sobre irregularidades contables y arremete contra quienes «solo quieren echarme» A. GARRIDO LINARES. Sábado, 11 agosto 2018, 18:28

Tras la exposición de los motivos que han conducido a la Ferraz a adoptar la decisión de expulsar a Juan Fernández, este salió negando a la mayor. «Mienten como bellacos. No pueden ir con ese deshonor. Si lo que quieren es echarme, que lo hagan por indisciplinado, pero saben perfectamente que irregularidades económicas no puede haber. Y si las hay, los responsables son Luis Moya y Pilar Parra que son los firmantes», atajó Fernández.

En su exposición, el alcalde linarense abundó en términos sobre la honorabilidad y así afirmó echar en falta «la más mínima nobleza y el más mínimo honor». Y apuntó una de claves, según su versión. Todas las cuestiones económicas son conocidas por otros miembros de la ejecutiva. Así afirmó que Pilar Parra estaba al tanto de todo, «y ahora ella lo utiliza, por eso no se sienta delante. Es la que urde todo esto, es la mano que mece la cuna y todos los demás no saben ni lo que dicen».

Fernández incluyó en su exposición también al concejal Luis Moya (cesado de sus delegaciones por el alcalde hace meses), de quien dijo que «ha movido siempre las cuentas. Si hay una cuenta, como si hay dos, lo desconozco, porque él ha sido el que ha hecho y deshecho a su libre albedrío, yo nunca he llevado nada de eso. Además, es una cuenta mancomunada, por lo tanto, sin las dos firmas, una de ellas de Parra, no se podían realizar movimientos ni cobrar los cheques».

Los cheques y sus firmas

En ese línea abundó al señalar a una de las personas que expuso unas horas antes los motivos de la expulsión, Isabel Ergueta. «Me da vergüenza ajena que Isabel Ergueta diga que los cheques no han pasado por ningún sitio cuando en la rueda de prensa tenía al lado a una persona que sabía que eso no era así. Ahí se demuestra lo nefasta que es la instructora, hasta donde llega su desconocimiento».

En su línea argumental Fernández también aludió a su 'compañero de expulsión', Juan Sánchez, quien fuera secretario de Organización del PSOE linarense. Así, el alcalde expuso ayer que «Manuel Sáez (miembro de la ejecutiva) sabe perfectamente que yo propuse en la Ejecutiva, en la cual había unas quince o veinte personas, incluidas Sáez y Macarena García, que se le pagara al menos la gasolina a Juan Sánchez, dado que estaba todo el mes entre Arrayanes, La Paz, Girón,... para que todos esos que ganan cinco mil euros pudieran conservar su puesto. Muerden la mano que les da de comer y eso es lamentable», apostilló.

En relación al anuncio de moción de censura, Fernández aseguró que «piensan con las vísceras y antes de llegar a eso deberían haber preguntado si es posible o no llevarla a cabo porque ese paripé de nada les va a servir. No están seguros de lo que van a hacer». Por tanto sentenció: «no voy a dimitir y me ofende que alguien pueda pensar que lo voy a hacer porque lo digan un grupo de malvados ignorantes. Voy a seguir en mi Ayuntamiento y si se van todos los concejales, pues mira, lo mismo entre Joaquín Robles y yo funciona mejor. No nos va a dar nada si se van».

También hizo hincapié en que «si me tienen que echar que me echen, pero Susana Díaz y Paco Reyes y su cómplice y franquicia Pilar Parra son los que manejan todo esto, y no solo me han traicionado a mí, sino también a Linares. Ahí está todo lo que queda por hacer y todo lo que reivindican miles de personas. Si creen que matan al mensajero, la carta está escrita, la lleva el mensajero grabada en el pecho. Pueden inhabilitarme, pero espero que la ciudadanía sepa lo que hay y actúe en consecuencia a la hora de reivindicar y aprobar ciertas cosas».

Verse en los juzgados

«Sabía que esto iba a pasar, pero lo que quiero que quede es que no necesitan jugar con el honor, tienen que respetar a las personas, asumo que me echen, pero no con la mentira y la falsedad por delante. Además, la rueda de prensa les va salir cara porque uno de ellos irá al juzgado porque nosotros tenemos aún instrumentos para actuar en consecuencia de la expulsión porque, al final, Madrid es Pilatos. Desde Sevilla tienen una obsesión enfermiza por echarme», dijo Fernández.

Por último, afirmó que «yo ahora soy libre e independiente y les digo a todos ellos que no tienen dignidad y que mucho se duda de su capacidad».