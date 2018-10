UGT demanda la reapertura del parking de San Agustín Representantes de UGT y trabajadores en la entrada del parking de San Agustín. / ENRIQUE Un pleno extraordinario debatirá hoy la aprobación del contrato de concesión de servicios para su gestión ALMUDENA GARRIDO LINARES Martes, 30 octubre 2018, 00:25

El sindicato de UGT de Jaén compareció en la mañana de ayer en el parking situado en San Agustín para tratar el asunto del cierre de ese aparcamiento y el que se encuentra situado en Santa Margarita. Se anunció que durante esta mañana en la Estación de Madrid se celebra un pleno extraordinario, donde se trata la problemática y donde se votará la licitación de ambos aparcamientos. «Esperamos que los concejales recapaciten porque esta gestión no está haciendo ningún bien a nadie porque los comercios y todos los espacios públicos se resienten y toda la accesibilidad y movilidad que pueda tener la ciudad de Linares se está viendo afectada. Además, ahora vienen unas fechas muy señaladas como el Puente de los Santos o la Navidad y la gente necesita poder aparcar sus vehículos», aseguró Elvira Ramírez.

Cinco trabajadores afectados

Desde UGT Jaén se anunció también el inicio de una campaña de recogida de firmas para reivindicar la apertura de los dos aparcamientos. En este sentido, Ramírez quiso dejar claro que «ante los malentendidos que han surgido con los trabajadores del parking de Santa Margarita, tengo que decir que nunca se ha ido en contra de sus puestos de trabajo, siempre hemos defendido los dos aparcamientos, pero es verdad que tan respetable es que ellos quieran hacer su cooperativa, como no querer hacerla. No se puede castigar a los que no quieren actuar de esa forma y premiar a quienes si en detrimento de los demás». También explicó que «los cinco trabajadores del aparcamiento han tenido contacto con una empresa para explotar el servicio, por tanto, no entendemos que no salga la licitación».

Por otro lado, un familiar de un trabajador afectado, Miguel Navarro, expresó su opinión acerca de esta problemática asegurando que «observamos que van a Sevilla a reclamar cosas, pero en la misma ciudad tenemos el problema y no somos capaces de resolverlo. Se trata de un servicio público que está cerrado y que es del Ayuntamiento y de todos los ciudadanos. Que esto esté cerrado va en perjuicio de todos y, es más, la mitad de las familias han ido al paro por este problema. Cada vez tenemos más pobreza y más hambre. Ellos reivindican que van a solucionarlo, pero no lo hacen y quieren mantener un aparcamiento cerrado cuando es muy rentable. Lo que dicen los políticos de la ciudad es mentira y no están por la labor».