Los defensores de las pensiones se movilizarán en el mes de septiembre Miembros integrantes de la Plataforma en Defensa del Sistema Público de Pensiones durante su comparecencia. :: enrique El grupo informó acerca de la última reunión mantenida con la ministra donde se acordó el continuar con la lucha ALMUDENA GARRIDO LINARES. Martes, 14 agosto 2018, 03:00

En el día de ayer, la Plataforma en Defensa del Sistema Público de Pensiones de Linares compareció para tratar una serie de asuntos como las próximas movilizaciones o la última reunión referente al Pacto de Toledo. Hasta la fecha, todo lo relacionado con las pensiones, incluidas las que nos ocupan, se han visto en el ámbito del Pacto de Toledo, lo que no ha impedido la congelación habida en 2011. El pasado 31 de julio, la representación de la Coordinadora Estatal mantuvo una reunión con la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; dado que la Coordinadora realizó una petición formal de la misma para poder exponer, sin intermediarios, la situación de los pensionistas. Según Juan Rubio, integrante de la Plataforma, «los acuerdos no le parecieron bien a la ministra porque lo que se pretendía es que la Coordinadora formara parte de las posibles reuniones que se mantuvieran en relación al Pacto de Toledo, sólo se le dijo que se reuniría con ella las veces que fuera necesario».

Diferentes fases

Respecto a esa reunión, Rubio también explicó que «la propuesta de la Coordinadora se baso en tres fases iniciativas: la primera de una serie de medidas que podrían empezar a tomarse ya; la segunda, a lo largo de la legislatura; y la tercera, para la siguiente legislatura». En relación a la primera fase, «se planteó la recuperación del poder adquisitivo perdido desde el año 2011, momento en el que comenzó a aplicarse el 0,25 a los pensionistas y empezó a perderse poder adquisitivo. Además de eso, mantener que las subidas futuras fueran sobre el IPC, pero no para 2018 y 2019 como se planteó en los Presupuestos Generales del Estado, sino para el futuro». Otro de los puntos que se incluye en esa primera fase era «derogar el factor de sostenibilidad, eso quiere decir que en función de la esperanza de vida que vayan estableciendo los organismos correspondientes, las pensiones van disminuyendo. Su argumento es que, si vas a vivir más, te vamos a pagar menos todos los años para que no nos cuestes más al Estado». Otro de los temas que se plantearon fue «el garantizar las pensiones en los Presupuestos Generales del Estado, es decir, que no se hable continuamente de que no hay para pagar porque no hay ingresos. Si los trabajos son precarios, lo que ingresa la Seguridad Social es muy poco, entonces lo que se pide es que, si no hay suficiente, que con los impuestos se complete lo que haga falta, además de contemplar un derecho a la pensión digna en la Constitución, que haya un acuerdo político, y la retirada o disminución del pago de los medicamentos».

En relación a la segunda fase, Rubió aclaró que «se debería potenciar la inspección de trabajo que permita que no haya tanto empleo casi esclavo, así como reducir al máximo las horas extra y los falsos autónomos, además de hacer seguimiento de la Carta Social Europea de una pensión mínima de 1.048 euros». Para la tercera fase «se propuso el terminar con la actual diferencia de género en las pensiones, el reconocimiento de la pensión mínima y el perseguir el fraude y la evasión fiscal».

Movilizaciones

En conclusión, Juan Rubio apuntó: «Vamos a seguir insistiendo y las respuestas de esa reunión no van a paralizarnos, lo que se plantea es continuar con las movilizaciones a partir de septiembre». En ese asunto, Antonio Martínez, otro miembro de la Plataforma, explicó que «las movilizaciones se realizarán dependiendo del asunto que traten, así que podrán ser en el Hospital o en cualquier otro lugar, de los cuales ya informaremos».

Añadió que «el pasado curso terminamos con un encuentro de todas las plataformas andaluzas en Antequera, donde se concretaron ciertos asuntos con un sentido más latente y sin dejar de trabajar». En relación a nivel local, Martínez concluyó «hemos seguido eligiendo los asuntos principales como el Pacto de Toledo adecuándonos a las necesidades de todos los pensionistas para acabar con las desigualdades y las privatizaciones».