Una decena de despidos en Ceoli Algunos de los trabajadores afectados por los despidos en el Centro Especial de Empleo Ceoli. / ENRIQUE Trabajadores del Centro Especial de Empleo lamentan la situación a la que se ven abocados por la falta de pedidos JUAN JOSÉ GARCÍA LINARES Domingo, 5 agosto 2018, 01:10

El Centro Especial de Empleo Ceoli, ubicado en el Polígono de Los Rubiales, atraviesa una situación complicada, desde los últimos meses, desde el punto de vista económico y laboral. Tanto es así, que la falta de carga de trabajo ha provocado una reducción considerable de, prácticamente, la totalidad de la plantilla. Según apuntan los representantes de los trabajadores afectados, más de una decena de empleados han perdido sus puestos y, lo que es aún peor, algunos sufren impagos de las últimas nóminas por valor de varios miles de euros.

Ceoli, desde el inicio de su actividad hace unos dos años, daba trabajo en la ciudad, fundamentalmente, a personas con algún tipo de discapacidad física. Sus tareas laborales se basaban en el tapizado y cosido de piezas para la fabricación de los asientos de los trenes. Esas funciones formaban parte de los encargos que el Grupo Compin realizaba al Centro Especial de Empleo, puesto que era el principal cliente del mismo. Sin embargo, tras verse reducido el volumen de pedidos por parte de aquella empresa del sector ferroviario, desde Ceoli se tomó la decisión de rescindir contratos.

«Achacan la situación a que Compin no les paga, pero pienso que una empresa como Ceoli debería tener unos fondos económicos preparados para evitar este tipo de situaciones. Los problemas empezaron el pasado mes de enero y han continuado hasta ahora, llegando a producirse hasta doce despidos, uno tras otro. Ahora solo trabaja una persona, que es discapacitada auditiva», señaló Juanjo Jiménez, uno de los portavoces de los afectados.

Los trabajadores confían en que Ceoli haga efectivo el pago de las nóminas que hay pendientes a la mayor brevedad y así no tener que llegar a tomar medidas de protesta o reivindicación más contundentes. «Ahora mismo, por persona, se deben alrededor de unos 3.000 euros y algunos llegan a mucho más», dijo Jiménez. Volviendo a los despidos realizados, son varios los afectados que consideran que son «improcedentes», a lo que se añade algunas bajas voluntarias provocada por la incertidumbre y el estrés.

Por su parte, una de las empleadas que fueron despedidas recientemente, apuntó: «Esta gente se ha portado muy mal con los trabajadores, ha habido incluso situaciones de explotación y no se han adecuado los puestos de trabajo a las situaciones personales de cada persona, teniendo que hacer muchos un sobreesfuerzo. Por eso, precisamente, los trabajadores no deberían verse afectados así, porque no tienen culpa». Debido a que no hay constituido un comité de empresa como tal que pueda defender los derechos e intereses de los trabajadores, la plantilla trata de buscar asesoramiento legal para salir airosa de esta 'batalla'. Una situación que para algunos llega a ser hasta «desesperante».