El Consistorio concede la licencia de obra para la Casa de la Juventud La concejala Juana Cruz. / ENRIQUE La concejala Juana Cruz carga contra Ana Cobo y señala que existen varias deficiencias pendientes de subsanar según las inspecciones técnicas JUAN JOSÉ GARCÍA LINARES Viernes, 21 diciembre 2018, 01:22

Nuevo capítulo en la polémica política que gira en torno a la futura Casa de la Juventud. En esta ocasión, la concejala del ramo, Juana Cruz, salió al paso de las declaraciones de Ana Cobo, delegada del Gobierno andaluz en Jaén, según las cuales el Ayuntamiento solo pone trabas e inconvenientes a la Junta de Andalucía y por eso aún no están en servicio dichas instalaciones. Cruz negó tales afirmaciones y dijo de la representante autonómica que «miente descaradamente, demuestra falta de rigor y se ríe de todos nosotros».

«La Junta de Andalucía lleva ocho años mareando la perdiz con la Casa de la Juventud. La obra que se hizo es una auténtica chapuza y, por más que digan que ya está acabada, no lo está porque hay numerosas deficiencias que hacen que este edificio no cumpla las normas urbanísticas de accesibilidad, salubridad y seguridad. No entiendo cómo una empresa da por terminada una obra así, cuando le faltan muchas cosas por arreglar», manifestó la edil.

Según Cruz, los técnicos municipales han realizado varias visitas a la Casa de la Juventud durante los últimos tiempos, algunas de ellas con técnicos de la Junta, para realizar las inspecciones y controles rutinarios que precisa pasar favorablemente cualquier inmueble público antes de recibir la licencia de apertura por parte del Ayuntamiento. El problema está en que se dan varias situaciones que hacen que el personal municipal considere desfavorable el uso de las instalaciones.

«Que no diga la señora Cobo que el Ayuntamiento pone trabas y que solo faltan unos detalles porque el edificio ha recibido numerosos informes desfavorables», indicó Juana Cruz, al tiempo que confirmó que el Consistorio ya ha concedido una nueva licencia de obra menor al Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) para que se ejecuten trabajos de subsanación de aquellas deficiencias notificadas a la Administración.

«Además del presupuesto que se gastaron, ahora la Junta dice que va a abonar casi 22.000 euros en arreglar aquello que se le pide. No entiendo por qué la empresa que se hizo cargo de la obra no se hace cargo ahora de las deficiencias, teniendo que desembolsar una nueva cantidad importante», agregó. Una vez que se realizan los trabajos de reparación necesarios, los técnicos volverán a revisar si todo está en orden.