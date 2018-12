Cobo corrige al alcalde sobre la subvención de la Junta para el mercado de Linares Los restos del mercado de abastos necesitan una intervención. / ENRIQUE Hoy finaliza el «plazo improrrogable» para que el Ayuntamiento de la ciudad justifique la ayuda de 120.000 euros dada para rehabilitar el edificio JUAN JOSÉ GARCÍA LINARES Miércoles, 5 diciembre 2018, 15:45

Continúa la polémica entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía en torno a la subvención de 120.000 euros que la Administración autonómica concedió a la local para arreglar los desperfectos del mercado de abastos de Santiago, los cuales son fruto del derrumbe accidental ocurrido, el pasado mes de marzo, como consecuencia del temporal de fuertes rachas de viento que azotó a la Ciudad de las Minas.

El motivo de dicho desencuentro se debe a que, según el Gobierno andaluz, el Ayuntamiento aún no ha justificado la ayuda económica recibida para ejecutar las obras en el malogrado edificio comercial. No en vano, el consejero de Fomento y Vivienda en Funciones, Felipe López, anunció recientemente la posibilidad de tener que solicitar al Ayuntamiento la devolución del dinero otorgado, siempre y cuando este no cumpliera en tiempo y forma con la justificación pertinente.

Por su parte, el alcalde, Juan Fernández, en respuesta a López, criticó su actitud y defendió que el Ayuntamiento no tenía constancia de los plazos para justificar la intervención, así como que se desconocía la fecha tope para hacerlo y que tampoco desde la Junta se advirtió al Consistorio de esa condición en torno al dinero que se ingresó en las arcas municipales el pasado 2 de julio. Es por ello que la delegada del Gobierno andaluz en Jaén en funciones, Ana Cobo, desmintió lo dicho por el regidor local y confirmó que hoy finaliza el plazo improrrogable de 15 días para entregar la documentación para justificar el pago.

«En el caso concreto del expediente de Linares se ha notificado por escrito a la dirección de Hernán Cortés cada uno de los pasos, desde la resolución en la que ya se contempla expresamente el plazo que tiene el Ayuntamiento para hacer la obra, hasta el requerimiento de documentación cuando no se atendió esta justificación. No sé cómo funciona ahora este Ayuntamiento, pero sí puedo asegurar que se presentó un requerimiento por escrito donde se daban quince días de plazo para subsanar esas deficiencias de documentación que hay», indicó Cobo.

Requerimiento previo

Ese requerimiento al que se refirió la delegada fue enviado el pasado 20 de noviembre al Ayuntamiento después de que transcurrieran tres meses desde el ingreso de los 120.000 euros, algo que se produjo el 2 de julio. Según la Junta de Andalucía, en aplicación de la normativa vigente al respecto, el Consistorio linarense debería haber justificado la subvención en ese plazo, o bien durante la última prórroga de quince días concedida, cosa que no hizo.

Llegados a este punto, de no justificarse hoy la ayuda recibida, la Administración autonómica «procederá a incoar el correspondiente procedimiento de reintegro de la financiación indebidamente aplicada, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 28 de la Orden de 5 de octubre de 2015, por la que se aprueban las Bases Reguladoras Tipo y los Formularios Tipo de la Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva», según se desprende del texto del requerimiento enviado.

«Si tras los requerimientos y después de darle plazos y prórrogas no presentan la documentación, por supuesto que habrá un expediente de reintegro, a nuestro pesar. Además, la información está colgada en una plataforma y ya estamos en la administración electrónica del siglo XXI a la que todos los ayuntamientos se han adaptado perfectamente. Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, atender una demanda de los placeros con la aportación de 120.000 euros, junto con lo que también puso la Diputación, para restablecer con rapidez y prontitud la situación», dijo Cobo.