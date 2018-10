Centenares de vecinos pedirán en Sevilla mejoras para su ciudad Ciudadanos salieron a manifestarse el pasado mes de mayo. / ENRIQUE A las 11:00 horas está previsto el inicio de una concentración frente al Palacio de San Telmo y la entrega de 20.000 firmas para que la Junta cumpla JUAN JOSÉ GARCÍA LINARES Viernes, 5 octubre 2018, 02:38

Una docena de autobuses y numerosos vehículos particulares pondrán rumbo a Sevilla, a primera hora de hoy, para estar a las 11 de la mañana en la puerta del Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía. Traducido en cifras, varios centenares de linarenses acudirán a la capital hispalense para participar en la concentración impulsada por la plataforma ciudadana 'Todos a una por Linares'. Con esta movilización, el colectivo pretende que la voz de la población local se escuche, precisamente, en el lugar desde el cual no llegan respuestas ni soluciones a la complicada situación por la que atraviesa la ciudad. Además, también está el objetivo de entregar las más de 20.000 firmas recogidas por los vecinos tanto de forma física como a través de la plataforma digital Change.org.

«Cuando menos seremos unos seiscientos linarenses. No está nada mal, sobre todo tratándose de un día laborable, es más, yo diría que está muy bien. Vamos a entregar las firmas recogidas y a reivindicar la necesidad de mantener una reunión urgente con la presidenta de la Junta de Andalucía. No vamos a estar solos y queremos ir con legitimación por si alguien, ya sea la propia Susana Díaz o algún representante suyo, tuviera la deferencia de recibirnos. Ojalá y así sea porque hemos hecho esto, precisamente ahora, para que fuese antes de las próximas elecciones anticipadas y no pilláramos al Gobierno andaluz en funciones ni al Parlamento ya disuelto», señaló Antonio Barrios, uno de los portavoces de la plataforma.

'Todos a una' estará ampliamente arropada en tierras sevillanas por ciudadanos de a pie, miembros y representantes de asociaciones, colectivos y partidos políticos, así como por el propio alcalde de la ciudad, Juan Fernández, y un amplio número de concejales. Así, según se ha establecido desde la organización de esta acción reivindicativa, se procederá a la entrega simbólica de las firmas en el registro de entrada de San Telmo y, a continuación, se atenderá a los medios de comunicación presentes y se leerá un breve manifiesto.

El alcalde y una decena de concejales también viajan para apoyar a la Plataforma 'Todos a una'

«Nuestro fin es simplemente reseñar por qué estamos allí y volver a exigir que se nos explique cómo se va a cumplir la moción aprobada en el Parlamento de Andalucía el 14 de diciembre. Además, volveremos a pedir a la presidenta de la Junta que se cumplan esos puntos y acuerdos que son de vital importancia para Linares. Solo se busca una reindustrialización para Linares porque desde que cerró Santana el corazón de la comarca dejó de latir», señaló Manuel Gámez, otro de los portavoces del colectivo.

Satisfacción

La satisfacción en el seno de 'Todos a una por Linares' es más que evidente puesto que la respuesta de la ciudadanía ha sido, de nuevo, muy positiva. «El respaldo ha sido muy bueno. Linares ya se levantó y salió masivamente a la calle hasta en dos ocasiones y ahora vuelve a movilizarse. Es significativo que una ciudad como Linares pueda poner a tanta gente en plena Sevilla por el motivo que es», agregó Manuel Gámez.

Los miembros de la Plataforma Ciudadana contarán en San Telmo con la presencia de diferentes parlamentarios de IU y Podemos, así como de otras fuerzas. «Es lógico que estén allí porque todos los que apoyaron la moción del 14 de diciembre son copartícipes y, entre quien entre al Gobierno andaluz tras las próximas elecciones, deberá cumplir lo establecido», señaló Gámez. También estará representado el Partido Popular de Linares, que mostró a través de un comunicado su apoyo a la Plataforma e intención de acudir a Sevilla.

Francisco Reyes

El presidente de la Diputación mostró, por su parte, su «respeto absoluto» a la protesta y aseguró que su Administración seguirá «trabajando por Linares», siendo «conscientes de sus dificultades» porque la ciudad es «una de sus prioridades». «Entiendo que la gente esté preocupada», dijo.