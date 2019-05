Carmen Calvo visita Cástulo con el objetivo de mejorar Linares La vicepresidenta visitó el yacimiento arqueológico acompañada de otros dirigentes socialistas. / ENRIQUE La vicepresidenta aseguró que va a prestar el apoyo que necesita la ciudad en materia de comunicación y reindustrialización ALMUDENA GARRIDO Linares Sábado, 18 mayo 2019, 13:59

Con motivo de la inmersión en la campaña electoral, la secretaria de Igualdad, vicepresidenta del Gobierno en funciones y ministra de la Presidencia, Carmen Calvo, visitó el yacimiento arqueológico de Cástulo junto al candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de Linares, Daniel Campos, y al presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes. Antes de comenzar con la visita, acudieron al centro de visitantes donde Calvo, mediante un vídeo, y arropada por militantes y simpatizantes del PSOE, pudo conocer los últimos trabajos realizados en Cástulo, así como todo lo que aún queda por explorar. Después, realizaron una visita al Mosaico de los Amores donde la vicepresidenta quedó sorprendida ante la maravilla descubierta.

Avance para Linares

Durante la visita, Calvo señaló que había venido a Cástulo muchas veces. «Una parte de la responsabilidad que tuve quise que hubiera expertos tan buenos como Daniel Campos y ahora le agradezco que se quiera poner al frente de la alcaldía de Linares», recordó. En cuanto a qué es lo que quiere la vicepresidenta para Linares, aseguró: «Quiero rematar lo que empezamos. Quiero avance para Linares. Es una ciudad que hay que volver a mirar en muchas cosas, no sólo por el lugar geográfico por el núcleo de comunicación que representa, sino que hay que volver a mirar cómo seguir y mejorar la reindustrialización de Linares. Importa y más si lo podemos hacer de manera armoniosa. Armonía significa que para Pedro Sánchez la agenda andaluza es muy importante porque prestamos a España una estabilidad».

Propuesta de mejora

Además, añadió: «Lo que mejoraría por supuesto de Linares serían las comunicaciones y la reindustrialización. Linares lo conozco muy bien porque he estado en la Junta de Andalucía. Lo que hay que hacer es generar empleo, hay que impedir que la gente aquí no encuentre futuro, hay que hacer políticas solidarias, pero hay que fijar población en Linares, de gente joven, facilitando políticas que tienen que ver con la vivienda, la formación y el empleo y eso se hace teniendo la capacidad que vamos a tener en el Gobierno de España con el inmenso apoyo que vamos a prestarle». Además, quiso hacer hincapié en que «teníamos unos presupuestos generales en los que el 80% era para Jaén incluso con un plan especial, el Plan Activa, pero no los quisieron aprobar. Jaén necesita más inversión y un impulso importante en comunicaciones, tanto ferroviaria como por carretera».

Por su parte, el candidato a la alcaldía, Daniel Campos, mostró su satisfacción por la presencia de Carmen Calvo en Cástulo y aseguró que el yacimiento ha cambiado mucho desde que ella fue consejera de Cultura hasta la actualidad. «El descubrimiento del Mosaico de los Amores fue, sin duda, un descubrimiento para toda la ciudad y, especialmente, para los que trabajamos de arqueólogos», recordó.

Refuerzo de campaña

También añadió que ella había venido a reforzar la candidatura para las elecciones. «La campaña se está desarrollando con absoluta normalidad, pero con mucha ilusión. Nos estamos encontrando a los vecinos y vecinas de los barrios que nos muestran su cariño y la ilusión de que el PSOE vuelva a recuperar el Ayuntamiento de Linares y nos muestran el desagrado y el desasosiego de estos meses de veleta. El PSOE de Linares tiene un proyecto de futuro para los jóvenes y las personas mayores y qué mejor que esté la vicepresidenta mostrándonos el apoyo a ese proyecto porque Linares necesita ser un nudo logístico de la alta Andalucía», afirmó.

De esta manera, con esta visita se afianza la campaña electoral que el PSOE está realizando en la ciudad de Linares poniendo en valor todas aquellas materias pendientes para que la ciudad vuelva a ser lo que era, tanto en industria como en empleo. A tan solo una semana de los comicios municipales, los candidatos ultiman sus campañas para que la ciudadanía tenga más claro a quién quieren tener en la alcaldía. En esta ocasión, Campos aseguró que «quien sea progresista o socialista ya sabe a quién tiene que votar, somos los que llevamos propuestas progresistas, que van a ayudar a los jóvenes y a los mayores. Además, no podemos olvidarnos ni de la memoria histórica ni del feminismo pilares importantes».