Carcajadas con fin solidario en el 'X40+' de Los Morancos Los hermanos Jorge y César Cadaval, anoche en Linares. / ENRIQUE Una cita de gran envergadura con el humor que el dúo cómico sevillano lleva ofreciendo a la audiencia de este país desde los últimos tiempos J. J. GARCÍA LINARES Domingo, 8 septiembre 2019, 00:08

Tremendo éxito el que cosecharon los hermanos Jorge y César Cadaval, Los Morancos, con el espectáculo 'X40+' que ofrecieron ante el público linarense en la Plaza de Toros de Santa Margarita. Una cita de gran envergadura con el humor que el dúo cómico sevillano lleva ofreciendo a la audiencia de este país desde los últimos tiempos. No en vano, el evento supuso un repaso a los momentos y los personajes más conocidos y representativos de 'Los Morancos', como 'Antonia y Omaíta' o 'El Paco', y se llevó a cabo en un escenario de grandes dimensiones y con una cuidada puesta en escena, donde no faltó la música y, cómo no, el cante flamenco.

Risas y carcajadas inundaron cada rincón del emblemático coso linarense gracias a 'Los Morancos' y su gira del cuarenta aniversario, siendo esta la primera vez que traen dicho evento a la provincia jienense. Antes de comenzar el espectáculo hubo dos actuaciones musicales a cargo de los cantantes Alejandro Caraza y Carlos Ruiz.

Todo ello ha sido gracias al trabajo y esfuerzo desarrollado por la Cofradía de la Santa Vera Cruz, que empleó esta gala como uno de sus proyectos solidarios incluidos en la obra social de la hermandad.