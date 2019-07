El Ayuntamiento de Linares muestra su compromiso de solucionar el conflicto laboral en Urbaser Un empleado de Urbaser realiza tareas de limpieza en la zona más céntrica de la ciudad. / ENRIQUE La Concejalía de Servicios Públicos mantiene varios encuentros con empresa y trabajadores con el fin de que la plantilla reciba toda la masa salarial JUAN JOSÉ GARCÍA Linares Martes, 30 julio 2019, 23:57

El Ayuntamiento de la ciudad, a través de la Concejalía de Servicios Públicos, mostró su compromiso para solucionar el conflicto laboral que se mantiene abierto en el seno de la empresa Urbaser. Y es que, desde los últimos tiempos, los 'tira y afloja' se suceden entre los trabajadores y la compañía porque, según denuncian los sindicatos, no se aplica en su totalidad el pliego de condiciones del servicio de limpieza viaria. Esto se traduce en que no se le abona a la plantilla toda la masa salarial que le correspondería, casi tres millones de euros, y que es aportada por el Consistorio según el convenio firmado entre la Administración local y la empresa.

Así las cosas, el área municipal que dirige el edil José Luis Roldán manifiesta que «está centrando sus esfuerzos» para que los empleados de Urbaser «recuperen sus condiciones laborales» y no vean recortados sus sueldos, algo que viene ocurriendo desde que se produjeron cambios en los convenios de limpieza, según denunciaron desde el comité de empresa. No en vano, el hecho de ver mermadas las nóminas en buena parte de la plantilla, especialmente en aquellos trabajadores que menos cobran, provocaron movilizaciones, concentraciones y manifestaciones diversas tiempo atrás.

«Nuestras prioridades son un Linares más limpio y que los trabajadores de Urbaser cobren íntegros los casi tres millones de euros de masa salarial dispuestos en el pliego de condiciones. Estamos trabajando en este asunto y no lo vamos a dejar. En septiembre u octubre podremos empezar a dar noticias al respecto, aunque queremos actuar con la máxima prudencia. Hasta que no esté todo hecho no diremos ni una palabra de más ni de menos», señaló el concejal de Servicios Públicos, Contratación y Patrimonio, José Luis Roldán.

Diálogo a dos bandas

Efectivamente, no será hasta después del verano cuando, seguramente, se retomen las conversaciones mantenidas tanto con trabajadores como con la dirección de la empresa por parte del Ayuntamiento. Desde el Consistorio apelan a la buena disposición para que se produzca el cumplimiento de lo firmado, y así se trasladó ya en los primeros contactos que se mantuvieron desde Servicios Públicos tanto con la empresa como con los empleados al poco tiempo de constituirse el nuevo Gobierno tripartito.

«La primera reunión que mantuvimos con gente exterior al Ayuntamiento fue con los sindicatos de Urbaser y posteriormente nos reunimos con los gerentes de la empresa», incidió Roldán para señalar que este asunto está en la agenda política para tratar de llevar el asunto a buen puerto.

El conflicto en la empresa viene de lejos. Cabe recordar que hace unos cuatro años los trabajadores ya asumieron una reducción en sus nóminas para evitar el despido de empleados. No obstante, Urbaser sí que recortó finalmente la plantilla y también mermó los salarios. Desde entonces se han venido sucediendo continuos rifirrafes por la inestabilidad laboral en el seno de la compañía. El asunto llevó incluso a interponer una denuncia desde el comité por la bajada de nóminas y Ciudadanos llevó una moción a pleno.