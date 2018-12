Avanzan las obras del DUSI, pero con quejas por varias deficiencias Reforma en el acerado de la Avenida Primero de Mayo. / ENRIQUE Colectivos vecinales se reúnen con el Consistorio para pedir que se subsanen ciertos problemas detectados JUAN JOSÉ GARCÍA LINARES Lunes, 10 diciembre 2018, 00:20

Las obras de remodelación que se ejecutan en las sedes de las asociaciones vecinales, gracias a los fondos económicos de la Estrategia DUSI concedidos al Ayuntamiento, se encuentran ya prácticamente finalizadas en su totalidad, eso sí, parece que el resultado de dichos trabajos no es del todo satisfactorio. Y es que representantes de diferentes colectivos mantuvieron, recientemente, una reunión con el Consistorio para trasladar su malestar por varias deficiencias detectadas tras la realización de las intervenciones.

Así lo señaló el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Himilce, Juan José Reca, quien confía en que los problemas se subsanen a la mayor brevedad para que todas las sedes vecinales presenten un estado y condiciones óptimas, fruto de una correcta reparación. «En esa reunión se expusieron algunas quejas, ciertas deficiencias y detalles que no están en condiciones o no estaban en el proyecto. Los técnicos empezaron a visitar las diferentes asociaciones para comprobar qué hace falta subsanar y esperemos que todo se solucione para poder recibir el visto bueno definitivo del Ayuntamiento, ya que aún no está dado», señaló Reca.

Santa Ana

Según detalló el representante vecinal, obras como la realizada en la estructura de la Asociación de Vecinos de Santa Ana sí han tenido un óptimo resultado, aunque se han producido problemas añadidos ajenos a la intervención que vuelven a dificultar la situación. «En Santa Ana se ha hecho un trabajo maravilloso, pero al local le sigue calando agua porque la terraza superior no se ha arreglado debido a que no pertenece ni al Ayuntamiento ni a la asociación, es de la mancomunidad, y ese problema lo tendrán que dilucidar los seguros de ambas partes. En lo que sí depende directamente de la empresa constructora para el resto de barrios, confiamos en que se resuelvan lo antes posible esas pequeñas cosas y detalles tras la denuncia hecha por los vecinos en la reunión pasada», manifestó Reca.

El presupuesto con el que se cuenta para la ejecución de las diferentes reformas contempladas por el Ayuntamiento e 'Himilce' es de unos 90.000 euros, siendo el plazo de ejecución de tres meses, según el pliego de condiciones firmado entre el Ayuntamiento de la ciudad y la empresa adjudicataria de las obras.

Obra civil en los barrios

El plan EDUSI contempla dos vertientes de inversión, una para reformas en las sedes vecinales y otra para la llamada 'obra civil' en diferentes calles y plazas de los barrios. En este sentido, los primeros trabajos que se iniciaron fueron en Santa Ana para mejorar el acerado de la Avenida Primero de Mayo. Esta intervención está enlazando ya con la zona de Los Ríos, habiendo proyectos de arreglos también para Arrayanes y San José, entre otros puntos del casco urbano.

«En esta parte de la obra civil no hay quejas por el momento y todo parece que se está desarrollando a buen ritmo y según lo previsto. Hay de plazo hasta verano, salvo contratiempos, y también esperamos que todo quede lo mejor posible», afirmó el presidente de la Federación Himilce, quien, pese a todo, valora la apuesta realizada desde la Administración local para mejorar el aspecto y los problemas de las barriadas linarenses. Con el DUSI se busca dotar de un mayor atractivo a Linares como lugar para vivir, aprovechando sus potencialidades y reduciendo los riesgos de carácter social y medioambiental que entorpecen el desarrollo urbano sostenible.