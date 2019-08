Arrayanes Sur 520 exige vigilancia policial y varias mejoras en calles de Linares Vecinos de Arrayanes Sur 520 Viviendas asisten a la reunión con las ediles del Ayuntamiento. / ENRIQUE La asociación vecinal le traslada sus diferentes demandas a las ediles de Participación Ciudadana y Asuntos Sociales en una reunión de trabajo JUAN JOSÉ GARCÍA Viernes, 2 agosto 2019, 00:54

Representantes y usuarios de la Asociación de Vecinos Arrayanes Sur 520 Viviendas alzaron sus voces ante el Ayuntamiento de la ciudad para exigir a la Administración local que se tomen medidas y pongan en marcha soluciones para acabar con los problemas que se registran en esta zona linarense. No en vano, los residentes de la barriada trasladaron sus diferentes demandas a las concejalas de Participación Ciudadana y Asuntos Sociales, en una visita realizada por ambas ediles a la sede del colectivo vecinal.

Tanto Auxiliadora del Olmo como Myriam Martínez tomaron buena nota de aquello que les plantearon los vecinos de Arrayanes y estudiarán dichas reivindicaciones para tratar de darles una respuesta efectiva a la mayor brevedad posible. «Continuamos con la ronda de contactos iniciada desde el equipo de Gobierno para conocer las principales necesidades y demandas que nos plantean desde los barrios. Es la primera vez que nos reunimos con la Asociación Arrayanes Sur, vamos a escucharlos y a recoger aquellas deficiencias que nos digan, con el firme compromiso de que tienen el apoyo y la colaboración del Ayuntamiento», señaló la responsable del área municipal de Participación Ciudadana, Auxiliadora del Olmo.

Peticiones sin respuesta

Desde la asociación vecinal señalaron, como prioridades, que haya vigilancia policial en el barrio para garantizar la seguridad y convivencia. En este sentido, Antonio Martín, el presidente de 'Arrayanes Sur 520 Viviendas', señaló que «la Policía Local lleva meses sin pasarse por aquí», de ahí que vuelta a solicitar la presencia de agentes en las calles.

«Llevamos mucho tiempo solicitando policía de barrio, pero nos dicen que no porque hay pocos efectivos; nunca hay efectivos para Arrayanes, para otras zonas sí. Vamos a ver si con esta nueva Corporación Municipal tenemos suerte porque falta limpieza en el barrio, se necesita la reparación de los acerados que están hechos polvo, la reparación de muretes o la limpieza de jardines, que están muy mal», indicó el presidente vecinal.

Martín señaló que todas estas peticiones no son nuevas, al menos, desde el pasado mes de marzo, que fue cuando la nueva junta directiva tomó las riendas de la asociación. «La anterior Corporación no nos ha hecho ni caso, en atención sí fueron muy amables, pero no nos hicieron caso por más instancias que se les manden. De hecho, cuando tuvimos las fiestas del barrio solicitamos limpieza y ni siquiera nos han contestado. Poco caso nos hacen aquí en Arrayanes, solo cuando quieren votos», lamentó el representante vecinal. De otro lado, Antonio Martín aprovechó la ocasión para solicitar la participación de sus convecinos y hacer un «movimiento social» en la zona. «Quizás así sacaríamos mayor provecho del Ayuntamiento», consideró el presidente.