Arconatura alerta de la subida de casos de abandono de perros La Protectora de Animales lamenta la situación de «saturación» que se da en su albergue y alega falta de recursos para poder atender a tantas mascotas JUAN JOSÉ GARCÍA Linares Domingo, 19 agosto 2018, 02:43

Aunque cada vez hay una mayor conciencia en la sociedad actual en torno al maltrato animal, lo cierto es que aún se dan numerosos casos de maltrato de mascotas por parte de sus dueños. Esto ocurre en la ciudad de Linares con bastante frecuencia, especialmente en la época estival, según denuncia la Protectora Arconatura. Y es que el colectivo ha mostrado su malestar porque, en lo que va de verano, se ha producido un aumentado considerable en la cifra de abandonos de perros por parte de sus propietarios. Una práctica que se topa de lleno con el rechazo de todas aquellas personas que trabajan, de forma voluntaria, por el bienestar de los animales.

«En junio hubo un abandono grande, en julio se mantuvo, pero ahora en agosto está siendo bastante peor. Tememos que llegue la época de las vacaciones porque se producen muchos abandonos de perros. Es muy triste que se deje a un animal solo e indefenso, por eso recomendamos que si alguien no va a poder hacerse cargo de esta responsabilidad, pues que no los tenga en sus casas», señaló Valentina Garrido, presidenta de la Asociación Protectora de Animales y Plantas Arconatura. Según indicó, últimamente también están aumentando los casos en los que propietarios de parcelas o viviendas rurales se deshacen de los perros que han usado para vigilar sus fincas una vez que estos «ya no les sirven, o bien cuando venden dichas propiedades».

De otro lado, Arconatura puso de manifiesto que cada vez son más las familias que se desprenden de «perros ancianos», alegando que no pueden atenderlos por diferentes razones. «No damos abasto y la gente sigue abandonando y queriendo deshacerse de sus mascotas de forma indiscriminada. Muchas personas acuden a nuestro albergue o contactan con nosotros para que recojamos y nos hagamos cargo de los perros, pero es imposible atender tantas peticiones. El albergue está saturado y masificado y, además, tenemos poco voluntariado y recursos, de ahí que no podamos atender a tantos animales. No nos queda otra que concienciar a la población de que no abandone», agregó Garrido.

Instalaciones

El albergue de la Protectora Arconatura da cobijo en sus dependencias a más de 150 perros abandonados. Una cifra que precisa de mano de obra numerosa y atención continua en varios turnos de trabajo. Precisamente, algo de lo que el colectivo linarense carece, pues el voluntariado es escaso. Pese a todo, el grupo de personas que acude a estas instalaciones lo da todo por procurar lo mejor a sus 'huéspedes' caninos. Es por ello que la asociación trabaja en el acondicionamiento de su refugio para que esté en las mejores condiciones posibles.

«Hemos hecho varias reparaciones, limpieza de cercados y coloración de toldos para que haya sombras porque el calor de estos días es insoportable. También se ha procedido al arreglo de hoyos y el cementado del patio viejo, para lo que hemos contado con varias personas voluntarias», detalló la presidenta de la protectora linarense. A esos arreglos se añaden otras mejores ejecutadas, como el desbroce de hierbas secas para prevenir incendios.

El grueso de los gastos que tiene Arconatura se destina a adquirir alimentos para las mascotas acogidas, así como para comprar productos de limpieza y desinfección y para costear la atención veterinaria de los animales. Es por ello que desde el colectivo se hace un llamamiento a la ciudadanía para que toda aquella persona que lo desee pueda colaborar en la medida que le sea posible, bien económicamente o a través del voluntariado. También resulta crucial contar con casas de acogida.