Más que un apoyo moral a los diabéticos Junta general extraordinaria celebrada el pasado mes de junio en la sede de Adili. / ENRIQUE Una nueva junta directiva trabaja desde junio por volver a retomar la actividad de Adili, ser más visibles y concienciar a la ciudadanía. La Asociación de Diabéticos de Linares inicia una nueva etapa con José Luis Roldán como presidente JÉSSICA SOTO Lunes, 5 noviembre 2018, 13:00

Cuando la diabetes irrumpe en una familia hay dos opciones: o resignarse o ponerse a trabajar para, en la medida de lo posible, mejorar la calidad de vida de quien la padece y hacerlo extensivo al resto de enfermos. José Luis Roldán optó por el segundo supuesto y desde hace unos meses es el presidente de la Asociación de Diabéticos de Linares (Adili).

La asociación se creó en 1986 y estuvo activa durante muchos años, aunque su actividad ha ido disminuyendo. No fue hasta el año pasado cuando Roldán y otros miembros de la actual junta directiva se pusieron en contacto con el anterior presidente, Ángel Palacios, al que agradecen su trabajo, con el objetivo de ponerla en marcha de nuevo. El germen del asociacionismo de los diabéticos de Linares y comarca terminó por dar sus frutos a raíz de una reunión que se celebró en el Hospital San Agustín.

«En esa reunión el anterior presidente reconoció que la asociación estaba muerta y todos estábamos de acuerdo en que había que darle un giro. Como yo quería hacer algo por mi familiar diabético, en esa misma reunión dije que me hacía cargo de la asociación», comenta José Luis Roldán, presidente de Adili. Roldán agradece la ayuda prestada en este tiempo por Javier Alcaide (vicepresidente), Enrique García Pelayo (secretario) y Ana Moreno (tesorera) para que Adili volviese a ser una realidad en Linares y su comarca, aunque en sus estatutos se especifica que es provincial. Cuenta con 150 socios de municipios como Bailén, la Estación Linares-Baeza y Santisteban del Puerto, entre otros.

Ganar visibilidad

La nueva junta directiva de Adili se nombró en la asamblea general extraordinaria el 7 de junio de este año. A partir de ahí se marcaron varios objetivos. El primero de todos era volver a dotar de actividades y servicios el colectivo que estaba prácticamente desaparecido. Para ello, quieren que la asociación sea mucho más visible a través de campañas de buzoneo. Han editado 20.000 folletos que repartirán en mano a los vecinos en mesas informativas, depositándolos en los coches y también enviándolos a los domicilios. «Queremos que los diabéticos y sus familiares sepan que estamos aquí, que somos una asociación joven, dinámica, con pasión y que aquí no hay tristeza», destaca Roldán.

La alegría la trasmiten a través de las publicaciones que van colgando en su página en la red social de Facebook y, sobre todo, con el logo. En él predomina el colorido, hay un corazón, un sol y el gesto que hizo famoso Pablo Ráez, con el brazo en posición de fuerza, y que es un homenaje al malagueño.

Otro de los fines de Adili es apoyar moralmente a aquellos a los que les diagnostican diabetes, así como a sus familiares.

Actividades

Pese a que es una enfermedad muy extendida, consideran que sigue habiendo un gran desconocimiento. De ahí que hayan planteado actividades para difundir su labor y concienciar a la ciudadanía. «Es importantísimo la educación y la formación en diabetes para tomar decisiones porque la diabetes es una enfermedad que cada día es un mundo», indica Roldán.

Así, el 10 de noviembre tendrá lugar la primera. Serán unas jornadas abiertas que se celebrarán en elauditorio de El Pósito y para las que contarán con profesionales reconocidos a nivel nacional e internacional. En ellas se expondrán diferentes temas relacionados con la diabetes como la importancia de la nutrición y del deporte, su evolución en los últimos años y cómo las últimas tecnologías se han convertido en unas aliadas para los diabéticos. En este sentido, están probando nuevas insulinas que tienen una mayor calidad y agujas más pequeñas que hacen casi imperceptible el pinchazo para el diabético.

Por su parte, el 14 de noviembre pondrán mesas informativas en el centro de la ciudad. A su vez, van a programar rutas de senderismo, campamentos, carreras solidarias y charlas en centros educativos y en asociaciones de vecinos. «Queremos concienciar a la gente de esta terrible pandemia que es la diabetes», resalta el presidente.

Una de las formas más eficaces para llegar a la ciudadanía y prevenir la enfermedad (en el caso de la diabetes tipo 2) es escuchar los testimonios de aquellos a los que se la han diagnosticado. Enrique García Pelayo la padece desde los 60 años y reconoce que se quedó bastante sorprendido cuando le dieron la noticia ya que en su familia no existían casos. «Al principio se te cae el mundo encima y no paraba de hacerme pruebas, pero llega un momento en el que te acostumbras a ells. Es muy importante la alimentación y hacer deporte. Yo me tomo mi medicación y me encuentro bien», declara Enrique. Roldán confiesa que cuando le dijeron que su familiar era diabético, «fue el peor día de mi vida, con diferencia».

Quieren romper estigmas y dejar claro que teniendo unos buenos hábitos se puede hacer una vida normal. «Para prevenir la diabetes tipo 2 hay que tener claras tres cosas: deporte, dieta y vida sana», sostiene Roldán. En la asociación cuentan con una enfermera y un nutricionista que realizan un seguimiento personalizado a todos los diabéticos que acuden a la sede (está en la Plaza del Ayuntamiento). De forma conjunta también trabajan con la Federación Española de Diabéticos, con la Fundación para la Diabetes Española y la Sociedad Española de la Diabetes. Esta colaboraciones hace sus asociados tengan descuentos en productos que necesitan.

Cinco millones en España

En España hay 5.300.000 personas a las que se les ha diagnosticado diabetes. El 87% tiene diabetes tipo 2, mientras que el 13% restante es de tipo 1. Se detectan casi 400.000 nuevos casos de diabetes al año en España y el ritmo de vida actual hará que se diagnostiquen más enfermos. El número de diabéticos. «La Federación Española de Diabéticos y la Federación Europea de Diabéticos determinan en un estudio que han realizado que en el año 2035 habrá aumentado un 50% los diabéticos en el mundo. Ahora mismo hay más de 400 millones y estiman que vamos a llegar a 592», subraya Roldán.