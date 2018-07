Aplazada la firma para el inicio de las obras del Mercado Edificio que se rehabilitará para acoger la actividad comercial de los placeros. / ENRIQUE El alcalde aseguró que se celebrará la próxima semana y que las obras tendrán un periodo de 45 días, comenzando la primera quincena de agosto ALMUDENA GARRIDO Martes, 31 julio 2018, 01:46

linares. La rehabilitación del comúnmente llamado 'Mercado de las Frutas' tendrá que esperar su inicio tras el aplazamiento de la firma de comienzo de las obras que se iba a realizar en el día de ayer. Tras la fallida firma, el alcalde de Linares, Juan Fernández, compareció para explicar los motivos por los que no se producía. «Pensábamos realizar el acta de concesión de inicio de la obra, pero según los técnicos responsables no existe un plan de seguridad como es debido. Supongo que la empresa tendrá que arreglarlo en el plazo previsto, el cual no sé si atreverme a decirlo, pero será seguramente en la primera quincena del mes de agosto», aseguró.

Además, añadió que «diciendo una fecha me estoy arriesgando porque puedo asegurar que el problema es meramente burocrático. Lo que siempre falla es la administración, somos muchos y cada uno tiene que realizar muchas cosas y es lo que tiene el trabajar en paralelo». Fernández también quiso mostrar su «frustración e impotencia porque me hubiese gustado que hubiera sido más rápido porque, además, es lo que piensan los afectados. Soy el primero en lamentarlo y denunciarlo, y puedo asegurar que soy el que más guerra da».

También aseveró que «el plan de seguridad que presentó la empresa que se ha quedado en concurso no tiene el visto bueno de los técnicos del Ayuntamiento de Linares, y ellos son los que tienen que darlo».

El alcalde explicó que «si no existe un plan de seguridad en condiciones el técnico que lo tiene que firmar es lógico que no lo haga. Lo que me gustaría es que en lugar de que el plazo de ejecución fuera 45 días, que fueran más, pero que el inicio no se dilatara tanto en el tiempo; pero es lo que ocurre en el mundo administrativo».

Derrumbe del Mercado

Todo esto ocurre debido a que el pasado 11 de marzo, el conocido como 'Mercado de Santiago' sufrió un derrumbe a causa del temporal que azotó el municipio. A causa del mismo, más de una veintena de comerciantes exigieron responsabilidades por la pérdida del espacio en el que vendían sus productos. En aquel momento, el Ayuntamiento mostró su disposición al ceder provisionalmente a los comerciantes un espacio municipal próximo al Mercado para que prosiguieran su actividad. Dado el estado del 'Mercado de Santiago', desde la corporación municipal se decidió el sacar a concurso la rehabilitación del 'Mercado de la Fruta', en el cual, se solía llevar a cabo la actividad comercial.