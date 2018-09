Antonio Orozco hizo 'Único' su concierto Antonio Orozco se dejó la piel en el escenario ante un público entregado. / ENRIQUE 1.500 personas disfrutaron de los grandes éxitos del cantante barcelonés ALMUDENA GARRIDO LINARES Domingo, 2 septiembre 2018, 01:23

El Recinto de Conciertos de la Estación de Madrid congregó a 1.500 personas que no quisieron perder la oportunidad de ver en directo a Antonio José Orozco Ferrón, más conocido como Antonio Orozco, que hizo parada en Linares con su gira 'Único', con la que tiene cerrada una gira de conciertos que abarca hasta el próximo 2019. El cantante comenzó con temas tan conocidos como 'Llegará', Mírate' o 'Ser o no ser'. Derrochó energía en el escenario saltando y bailando todas y cada una de sus animadas canciones ante un público entregado que cantó sus canciones a pleno pulmón.

En esta segunda etapa de su gira, Orozco deleitó al público con grandes éxitos como 'Devuélveme la vida' o 'Estoy hecho de pedacitos de ti'. Tal y como el propio cantante define, «Único no es un concierto, no es una obra de teatro, no es prosa ni tampoco poesía, no busques nada corriente y no hagas nada más que dejarte encontrar, hablaremos de ti, hablaremos de tu vida, de tus emociones y también de tus miedos, Único eres tú, Único no es, ni más ni menos que una parte maravillosa de tu vida. Si alguna vez pensaste que mis canciones hablaban de ti, entonces no lo pienses más, hablan de ti». En el año 2007, debido a la crisis, el cantante se propuso hacer un espectáculo con poca producción, pero que tuviera mucha repercusión. Así nació 'Único', un proyecto que iba a durar sólo diez funciones, pero cuyo éxito hizo que se representara más de 700 veces tras su estreno en 2013. Ahora, después de haber conseguido el disco de platino con su último trabajo 'Destino', Orozco regresa con la segunda temporada del show.

Hay que recordar que Orozco ha vendido más de un millón de copias a nivel nacional, desde su primer disco titulado 'Un reloj y una vela', en el año 2000 hasta la actualidad. Es compositor e intérprete de muchas canciones colaborando con artistas como Juanes, Alejandro Sanz, David Bisbal o Malú, entre otros. Además, se ha convertido en uno de los 'coach' más populares del programa de televisión de 'La Voz', el programa de entretenimiento que más impacto social genera.