El alcalde de Linares se presenta a las elecciones municipales IDEAL Juan Fernández, que gobierna actualmente el Ayuntamiento como no adscrito tras su expulsión del PSOE, no ha dado grandes detalles sobre su decisión, la cual tomó «durante el fin de semana» JUAN JOSÉ GARCÍA SOLANO Lunes, 14 enero 2019, 13:54

El alcalde de Linares, Juan Fernández, ha anunciado en rueda de prensa que se presentará a las próximas elecciones municipales del 26 de mayo. El dirigente local, que gobierna actualmente el Ayuntamiento como no adscrito tras su expulsión del PSOE, no ha dado grandes detalles sobre su decisión, la cual tomó «durante el fin de semana». De hecho, no ha concretado la fórmula política bajo la cual concurrirá, aunque sí dejó entrever que podría tratarse de una agrupación de electores.

«Habrá que mirar la fórmula, bien mediante una agrupación de electores o creando un partido, eso ya se estudiará. Habrá que rodearse de gente con experiencia y buena fe, y lo que sí tengo claro es que será algo con independencia política y con carácter solamente localista, con personas con los pies en el suelo y la cabeza sobre los hombros», indicó el regidor.

La decisión de Fernández ha sido transmitida en un claro reto lanzado a Daniel Campos, actual secretario general de los socialistas linarenses: «La tercera cita a la que llamo al señor Campos será en las urnas porque me voy a presentar a las próximas elecciones municipales». Con el paso de las semanas se irán conociendo más detalles sobre el último movimiento político del alcalde con vistas a la próxima legislatura.