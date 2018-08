El alcalde de Linares confirma un nuevo gobierno 'multicolor' El teniente de alcalde, Joaquín Robles, y el alcalde de Linares, Juan Fernández, en un pleno. / ENRIQUE Mañana está previsto un nuevo encuentro con los ediles que apoyarán al regidor tanto al asumir funciones como para presidir comisiones JUAN JOSÉ GARCÍA Linares Martes, 28 agosto 2018, 01:14

El alcalde de Linares, Juan Fernández, confirmó que, en los próximos días, la ciudad contará con un nuevo gobierno municipal «multicolor», en el que confluirán diferentes ideologías y perspectivas pero que se marcará como principal objetivo garantizar la estabilidad política en el Ayuntamiento. El regidor mantuvo a primera hora de ayer un encuentro con prácticamente la totalidad de los concejales que forman parte de la actual Corporación, a excepción de los del grupo socialista, por razones obvias, y de Izquierda Unida, que ya indicó su posición contraria a entrar en un posible gobierno de concentración.

Tras esa primera toma de contacto, Juan Fernández comprobó que un amplio número de ediles no adscritos y de otros partidos políticos de la oposición le darán su apoyo en estos últimos meses de legislatura, ya sea para asumir algunas delegaciones a las que renunció el PSOE o bien para presidir comisiones. De momento, según el alcalde, aún no está definido qué personas formarán parte de su equipo de trabajo ni el reparto de las diferentes áreas, aunque lo más probable es que todos los detalles se conozcan tras un nuevo encuentro previsto para este mismo miércoles.

«En breves fechas habrá un equipo de Gobierno porque me he encontrado una muy buena disposición por parte de los miembros de la Corporación para arrimar el hombro y echar una mano, concentrando nuestro objetivo en la ciudad. Vamos todo a una, que es lo que todos decimos, y veremos si somos capaces de poner en marcha una forma de gobernanza nueva que no tiene por qué ser experimental, pero si se llama así me da igual, porque ha venido de una situación sobrevenida. A veces los problemas también son oportunidades para demostrar a los demás y a nosotros mismos cómo tenemos que trabajar, qué tenemos que hacer y cuál es nuestro objetivo por encima de nuestras individualidades y siglas políticas», afirmó el alcalde linarense.

Satisfacción

Visto el resultado de la primera reunión, Fernández confesó sentirse «orgulloso» de los concejales que se mostraron dispuestos a colaborar para enmendar la actual «crisis política» que, según él, hay en el Ayuntamiento de Linares. «Muy pronto se conocerá la distribución de competencias, responsabilidades y áreas para que, cuando empiece septiembre, ya tengamos zanjado este tema. De otras cuestiones políticas ya hablaremos en otras instancias. Ahora lo que interesa es Linares, sus proyectos y todo lo que hay que hacer, ya que tenemos mucho trabajo por delante», apuntó el dirigente local.

Así las cosas, todo apunta a que el nuevo gobierno municipal liderado por Juan Fernández contará con tres o cuatro concejales no adscritos que sí aceptarán delegaciones, mientras que fuerzas políticas como el Partido Popular, Ciudadanos y Cilus (presentes en la reunión) prefieren seguir dialogando para ver si también entran en el Ejecutivo local o presiden alguna comisión. «Se ha hablado de acuerdos genéricos, el tema de las competencias aún no se ha tocado», indicó Fernández.

Por el momento, tocará esperar la llegada de novedades que sean del todo fiables, algo que se producirá más pronto que tarde, debido a la intención del regidor de retomar el curso político, tras la Feria de San Agustín, con total normalidad.

No más polémicas

Juan Fernández recordó que la actual situación solo tiene un responsable, el PSOE, ya que a su juicio «ha traído un problema interno a la institución municipal». «Esta crisis política que la ha generado quienes no han mirado todas las consecuencias de sus actos. Las discrepancias internas deben quedarse en casa, dentro de las organizaciones, y no trasladarlas a toda la ciudad», señaló el alcalde, quien volvió a criticar a los concejales socialistas que abandonaron en bloque sus delegaciones de Gobierno para, así, presionar y propiciar su dimisión.

Pese a todo, el mandatario dijo que prefiere «no opinar más» sobre la forma de proceder de los representantes del PSOE, «por mucho que quieran traumatizar, escenificar y problematizar la ciudad y la vida administrativa de Linares». «Lo que me está ocurriendo personalmente viene por el enfrentamiento con otras instancias, por poner mi ciudad por delante, pero si es así como defiendo a Linares me doy por bien pagado. Ya lo único que me preocupa, como al resto de miembros de la Corporación, es salir adelante, solucionar esta crisis y que no se note para nada, que se quede en un tema de verano», apuntó.

Una vez que todas las cartas estén sobre la mesa y el futuro gobierno de concentración quede definido en la agenda de Fernández, el siguiente paso será convocar una sesión plenaria de carácter extraordinario en la que quede establecida, de manera oficial y definitiva, la nueva fórmula de gobernanza, salvo movimientos de última hora.