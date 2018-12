El alcalde de Linares anuncia la reapertura del parking situado en Santa Margarita El alcalde de Linares, Juan Fernández, en su intervención. / ENRIQUE Juan Fernández, respondió a declaraciones de Felipe López y recordó los «incumplimientos» por parte de la Junta de Andalucía ALMUDENA GARRIDO Sábado, 1 diciembre 2018, 02:43

linares. El alcalde de Linares, Juan Fernández, compareció en la mañana de ayer para anunciar la reapertura del aparcamiento de Santa Margarita, cerrado hace unos meses. No obstante, «el proceso de adjudicación continúa su marcha. Ya se ha desarrollado una mesa de contratación y se llevará a cabo una evaluación técnica», aseguró. Además, hizo hincapié en que «existen cuestiones que van más allá de la voluntad política y se ejerció desde Alcaldía una medida de presión porque hay necesidades y los tiempos de las empresas y sus trabajadores que necesitan ganarse su jornal, no son los tiempos de la administración».

Por tanto, el propio alcalde pidió «tranquilidad porque por supuesto queremos poner en marcha los dos parkings. Tendremos que ver cómo lo hacemos, según lo que diga la Ley. Eso sí, con la garantía de que se va a presentar gente y que va a salir adelante. Esto, además, nos proporciona información de la existencia de empresas que han mostrado su interés en la gestión y explotación del servicio. De todas maneras, sea cual sea la fórmula, los trabajadores se verán amparados, en forma de cooperativa o subrogando la empresa concesionaria».

En otro orden de asuntos, Juan Fernández salió al paso de las declaraciones del consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, asegurando que «han convertido la política en algo poco serio y mira que siempre lo he tenido en consideración, pero no le pegan decir ciertas cosas, todas ellas inducido por la inmadurez de los dirigentes del PSOE que son quienes les dan los datos, le informan, asesoran y hacen campaña».

Mercado de abastos

Según el alcalde, «en cuanto a sus declaraciones del Mercado de Abastos, he de decir que bastante desgracia tuvimos con que se nos cayera. Al rato vinieron a dar muchas cosas, que parece que nos iban a hacer un mercado nuevo y nos dan 120.000 euros. No es gran cosa, pero además es que el Mercado se cae el 11 de marzo y el ingreso lo hacen el 2 de julio. Pero ahí no acaba todo, es que resulta que esa cantidad, según un portal de la Junta de Andalucía, tenemos que justificarla mensualmente, pero a nosotros no nos han comunicado nada. Además, según López, lo mismo esa cantidad tenemos que devolverla si no se produce la justificación». «Le recuerdo a López -continuó- que el ramal ferroviario es de su competencia y debería haber estado terminado en el año 2010, que el convenio marco para la rehabilitación del Ayuntamiento de Linares se firmó en 2004 y que va a estar terminado en octubre de 2019, por no hablar del Plan Linares Futuro que se firmó en 2011, que ya está muy manido, pero que no voy a dejar de restregar porque es lo que más nos ha hundido, por el escaso interés de su presidenta y de los que hemos puesto allí para que defiendan nuestros intereses e intercedan por nosotros».

Por tanto, «todas esas son cuestiones claves, no vale con justificar que se le está pagando a todo el personal funcionario, que es con lo que se justifica la Junta. Estamos condenados a que nada de esto se haga porque alguien lo ha decidido. Ana Cobo, Pilar Parra, Daniel Campos, Laura Berja, ¿para qué están?, ¿para hacer carrera individual? Para eso yo mismo, ilusamente, les facilité todo lo que estaba en mi mano para que llegaran allí y no pelean por eso. Que no quieran pasar página porque estos han sido sus deberes y no los han hecho».