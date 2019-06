ALAC repartirá folletos en el botellón para advertir de los peligros del consumo de alcohol Luis Miguel Márquez y Kike, de ALAC. / ENRIQUE La cita será a las 23:30 horas y se contará con voluntarios de la asociación que ya han hecho una intensa campaña en redes sociales ALMUDENA GARRIDO Linares Jueves, 27 junio 2019, 00:44

La Asociación Libre de Adicciones de Cástulo (ALAC) instalará una mesa informativa en la zona del botellón mañana 28 de junio, a partir de las 23.30 horas, para repartir folletos a los más jóvenes y así concienciarlos del peligro del alcohol. La misma fue anunciada por parte del presidente de ALAC, Luis Miguel Márquez.

Incremento

«Nuestra asociación no está en contra del consumo de alcohol, pero una de las cosas que queremos decir es que nosotros en nuestra asociación sabemos que las drogas son devastadoras y de esa forma no queremos ser alarmantes, pero el alcohol y el tabaco son las más consumidas en toda España, según el Ministerio de Sanidad», aseguró. Además, añadió que «lo que no queremos es banalizar el consumo de una droga como es el alcohol que hace daño a muchos jóvenes. Por eso, vamos a repartir folletos con un mensaje claro a todos los jóvenes ofreciendo nuestro tratamiento integral y gratuito». En relación a la terapia gratuita que ofrecen en la asociación, Márquez explicó que «estamos en un gran apogeo porque se ha incrementado en un 10%». Por tanto, desde ALAC destacaron la labor que realizan con la ciudadanía

Solicitud de nuevo local

Por otro lado, informó que «hemos pedido por las redes sociales y ahora lo hacemos oficialmente, un local para nuestra asociación. Desde que hace veinte años se fundó ALAC venimos solicitando un local y parece que se han caído en el olvido las promesas. Por eso, pido que el nuevo equipo de Gobierno se digne a que nuestra propuesta sea escuchada y nos faciliten un local para desarrollar nuestro trabajo. No podemos tapar más la negligencia que hizo el antiguo equipo de Gobierno con la asociación, por lo que, pedimos coherencia en el reparto de locales que tiene el Ayuntamiento».