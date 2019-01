Adriano José Rubio Martínez, nuevo jefe de la Comisaría de Policía de Linares El nuevo comisario, Adriano José Rubio Martínez. :: enrique La presentación, que tuvo lugar en la mañana de ayer, contó con la presencia de numerosas autoridades de Linares y provincia ALMUDENA GARRIDO LINARES. Sábado, 12 enero 2019, 02:27

La Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Linares acogió la presentación del que será su nuevo jefe local, Adriano José Rubio Martínez. El evento contó con la presencia de numerosas autoridades como la subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño; el comisario jefe provincial del CNP, José Miguel Amaya Tébar; y el alcalde de la ciudad, Juan Fernández; entre otros. Tal y como la propia Madueño explicó «es un gran profesional, es una persona con una amplia experiencia profesional con muchos años de experiencia, con una formación académica muy importante, que también conoce la ciudad de Linares y que ha trabajado aquí. Esta incorporación supone una mayor estabilidad en la ocupación de esta plaza tan importante para Linares y para la provincia de Jaén porque su domicilio también está aquí».

Respecto a la dotación policial de la ciudad, la subdelegada aseguró que «es cierto que creemos que tenemos que estar mejor dotados en la provincia con respecto al Cuerpo Nacional de Policía, pero también hay que resaltar que nosotros tenemos una provincia con una tasa de delincuencia baja, que ha bajado un 2,64% con respecto al año 2017, lo que quiere decir que estamos en niveles muy buenos en cuanto a la seguridad. La Comisaría está al 68% de efectivos que realizan muy bien su trabajo y la prueba está en los datos delincuenciales. Lo que sí debe es estar mejor dotada para que no haya ningún problema en el futuro».

El propio Adriano José Rubio se mostró «en una etapa ilusionante porque es un nuevo paso en mi carrera profesional y poder servir a la ciudadanía de Linares como se merece. Intentaré mejorar en la medida de lo posible la seguridad ciudadana y mantener el listón alto». Además, añadió que «la ciudad es interesante, para mí es la segunda más importante de la provincia y ofrece muchas posibilidades. Mi formación tanto académica como profesional es bastante variada y en ese aspecto vamos a trabajar en cuanto a la seguridad ciudadana, la delincuencia y la evitación de delitos». También se le preguntó si había mantenido ya reuniones con diversas asociaciones, a lo que el propio comisario afirmó que «aún no he tenido la oportunidad de hablar con colectivos porque acabo de aterrizar y apenas me ha dado tiempo de tener algo de material de la Comisaría. Intentaré ir cerrando reuniones y conociendo a los demás actores civiles de Linares».

Por otro lado, José Miguel Amaya hizo hincapié en que «quiero destacar dos aspectos muy importantes para el ejercicio del mando y la gestión de la Comisaría. En primer lugar, es un comisario que conoce el terreno, que ha estado bastante tiempo en Linares y en Jaén. En segundo lugar, destacar su preparación y el bagaje profesional que ha tenido porque ha tocado muchas especialidades en las que trabajamos diariamente como Policía Judicial, estupefacientes, seguridad ciudadana o extranjería. Además, tiene un máster en Información Interior y Exterior y ha estado destinado en La Haya, entonces todo ese bagaje hay que materializarlo y aplicarlo en Linares, por lo tanto, va a ganar la Comisaría y el ciudadano».

El alcalde de Linares, Juan Fernández, también quiso destacar que «se trata de un comisario que no sólo conoce, sino que también es del terreno, además de ser el responsable del Centro de Prácticas de La Enira. Personalmente, estoy muy contento y como alcalde, satisfecho». En cuanto al trabajo, Fernández aseguró que «existe una buena línea de coordinación entre esta Comisaría y la de Policía Local de Linares, por lo que, vamos a mantenerla porque se conoce la dinámica y existe una predisposición para mantenerla».