Una de las viviendas inspeccionadas. POLICÍA NACIONAL

100 cortes de suministro a plantaciones de marihuana en Linares

La operación, desarrollada en el barrio de Arrayanes, tenía como objetivo evitar posibles averías en la red eléctrica

Jesús Jiménez

Jaén

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:36

Comenta

Hasta 100 cortes de suministro eléctrico para luchar contra el narcotráfico. En la Operación Tensión, agentes de la Policía Nacional de la Brigada del Grupo ... de Estupefacientes de la Comisaría Local de Linares, junto con la empresa de suministros de electricidad Endesa, coordinaron un dispositivo de vigilancia, en la Barriada Arrayanes, de la localidad de Linares, a fin de ubicar posibles plantaciones indoor de marihuana, y realizar el corte de suministro eléctrico en los inmuebles con 'enganche ilegal'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

