100 cortes de suministro a plantaciones de marihuana en Linares

Hasta 100 cortes de suministro eléctrico para luchar contra el narcotráfico. En la Operación Tensión, agentes de la Policía Nacional de la Brigada del Grupo ... de Estupefacientes de la Comisaría Local de Linares, junto con la empresa de suministros de electricidad Endesa, coordinaron un dispositivo de vigilancia, en la Barriada Arrayanes, de la localidad de Linares, a fin de ubicar posibles plantaciones indoor de marihuana, y realizar el corte de suministro eléctrico en los inmuebles con 'enganche ilegal'.

Estos 'enganches' producen numerosas averías en el transformador principal que da servicio a dicha barriada, todo ello, como consecuencia de la proliferación de posibles cultivos intensivos de marihuana.

Inspeccionada dicha barriada, con un dispositivo policial formado por miembros de Grupo de Estupefacientes adscritos a la Brigada Local de Judicial de Linares, la Brigada de Seguridad Ciudadana de Linares y una Unidad de Intervención Policial de la Jefatura Superior de Andalucía Oriental, así como numerosos técnicos de la empresa distribuidora de red eléctrica, se han realizado hasta 100 cortes de suministro eléctrico en dicha zona, realizando por parte de Endesa la correspondiente denuncia por defraudación de fluido eléctrico.

Es de resaltar que, a finales del mes de octubre, en la 'Operación Grinders', el Grupo de Estupefacientes de la Comisaría Local de Linares procedió a la detención de un varón, que fue interceptado a la salida de la Barriada Arrayanes, en un vehículo de alquiler, interviniéndole 13 kilogramos de cogollos de marihuana, que portaba en dos grandes bolsas de basura en el maletero del vehículo. La sustancia en el mercado ilícito, habría alcanzado un valor de unos 25.000 euros.