Jesús Olivares, un jienense en la Universidad de Oxford Consiguió, gracias a su experiencia trabajando en las Elecciones Presidenciales de Estados Unidos de 2016, una de las 65 becas que ofrece cada año la Fundación 'La Caixa'

El jienense Jesús Olivares Guerrero ha conseguido una de las 65 becas que la Fundación 'La Caixa' ofrece a jóvenes talentos españoles para realizar estudios de posgrado en Europa. Gracias al programa, este joven de 24 años cursa el máster en Política Europea de la Universidad de Oxford, institución por la que finalmente se decidió tras haber sido también aceptado en la Universidad de Cambridge.

La preocupación por la situación de Jaén es uno de los motivos que llevó a Jesús a especializarse en política. Con los conocimientos adquiridos en Oxford, quiere poner a Jaén en el mapa y hacer frente a los problemas por los que pasa la provincia. «Desde hace años leo que nuestros municipios están entre los peores para vivir en España. Soy otro jienense que tampoco encontró allí oportunidades. Estoy comprometido con arreglar de raíz los problemas de nuestra provincia, ya sea a nivel municipal, nacional o europeo», indica.

El programa de becas de la Fundación 'La Caixa' no solo cubre la totalidad de la matrícula, sino que además proporciona una asignación mensual y cubre gastos de desplazamiento e instalación. En la convocatoria de 2018, por ejemplo, se evaluaron casi 800 solicitudes, siendo Jesús uno de los 65 candidatos seleccionados por los expertos de la fundación.

«Tener un buen expediente académico me ayudó, pero no es el único factor que tienen en cuenta. Por ejemplo, el comité evalúa el impacto del proyecto académico que presentas, cómo de ambicioso o novedoso es y el retorno de inversión que pueda generar para la sociedad o la economía española», apunta Jesús. Su investigación estudia la interacción entre partidos tradicionales y populistas en Europa, en particular, por qué los últimos son atacados en algunos países como extremistas y en otros como democráticos.

Además, la Fundación 'La Caixa' selecciona a jóvenes con curiosidad intelectual y motivación, aspectos evidentes en el currículum de este jienense, que ya cuenta con artículos publicados por el Departamento de Política & Relaciones Internacionales de la Universidad de Oxford. «En el futuro quiero hacer carrera en política. Aunque en la actualidad no esté afiliado a ningún partido, cada vez hay más candidatos sin previa afiliación. Creo que tener políticos con experiencia relevante, en vez de contactos, es también bueno para la salud de nuestra democracia», señala este joven que ha trabajado en España y Estados Unidos, a donde se trasladó en 2015 gracias a un programa de movilidad de la Universidad de Granada. Allí trabajó en un partido político y una firma de consultoría durante las Elecciones Presidenciales de 2016, antes de gestionar cuentas de empresas 'Fortune 500' en una agencia publicitaria.

Jesús cursó sus estudios de secundaria en el Colegio Altocastillo y se graduó en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Granada. Tanto él como su familia son de la provincia de Jaén, a la que vuelve «mucho menos» de lo que querría. Anima a otros jóvenes jienenses a solicitar este programa de becas y dar un paso adelante.