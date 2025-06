La zona azul se actualiza casi dos décadas después con más plazas, precios y servicios

Renovación de hasta 71 parquímetros que se distribuirán por toda la ciudad

Nuevos servicios, más modernos y cómodos para la ciudadanía y que llevan años implantados en otras ciudades. Una de los cambios que supone la nueva ordenanza que regulará la zona azul supone la renovación de los 31 parquímetros actuales que serán necesarios para contabilizar las plazas de aparcamientos y que aumentarán hasta llegar a 71.

Estas máquinas van a posibilitar realizar el pago online y no con moneda como hasta ahora, además harán una lectura de las matrículas por lo que no será necesario el ticket, algo similar a lo que ocurrirá en caso de sanción. A todo esto, también se podrán pagar otros tributos, ya que funcionarán como oficinas virtuales del Ayuntamiento. Además, con la actual aplicación ya es posible tener un monedero virtual que te devuelve la parte proporcional del dinero que no se ha consumido cuando se aparca en la zona azul.

Devoluciones

El sistema también permite, para lo que se estaría buscando la fórmula de implementarlo, la predicción de plazas para que los conductores sepan antes de llegar a los estacionamientos si van a tener disposición de aparcar y, en caso de que no sea así, recomienda una alternativa. Se trata de un procedimiento «más concreto que los sensores», según trasladan desde Epassa, encargada de la gestión.

Por el momento, ya se pueden saber el número de plazas disponibles a través la página web de Epassa, junto a otras cuestiones como los horarios de los autobuses que parten de la estación de la capital, en tiempo real.