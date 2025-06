Zahara: «Desde niña el colectivo me abrazó aunque yo no lo supiera»

Zahara se abrió este viernes en canal en el Orgullo de Jaén con un pregón introspectivo y a la vez reivindicativo. Con mensaje a su ... yo adolescente, a quienes le han ayudado a llegar hasta aquí y a su hijo: «No hay una forma equivocada de ser, así como eres, eres perfecto».

La cantante y compositora ubetense dijo alto y claro que es bisexual, lo que generó el aplauso del público que se congregó en el escenario Jaén pierde aceite, ubicado en la calle Catalina Mir Real. Allí confesó que la primera vez que sintió atracción por una chica era una niña, aunque al decirlo no hubo celebración, ni siquiera sorpresa, solo «una corrección amable»: «Eso no es amor, me dijeron, es que aún no sabes expresar lo que es la amistad».

Cuando en la adolescencia se enamoró de Cristina y dijo que le gustaban las mujeres, lo primero que escuchó fue: es una fase. «Cada vez que intenté nombrar mi deseo había una excusa preparada para corregirme, una explicación para reconducirme al centro, a lo que siempre se espera», explicó.

Zahara hizo un recorrido por las dudas, los dilemas y el miedo que en cierto modo sintió hasta que se deshizo de la «venda hetero» y puso nombre a lo que vivía. «He sido mi propia inquisidora. Me he corregido, me he hecho sentir menos, me he sentido insuficiente, una impostora del colectivo. Es una violencia sutil que ejerzo contra mí, una vigilancia que me susurra que si no demuestro con pruebas, no soy digna de pertenecer. Pero lo soy y ya no me pienso volver a esconder», manifestó.

Ampliar Público que fue a escuchar el pregón de Zahara. A. C.

La ubetense es consciente de que debajo del orgullo que este viernes celebraba sigue habiendo una capa de miedo, «un miedo antiguo, impuesto, que no nace de nosotras, sino de todo lo que nos hicieron creer». Por eso insistió en que son días de color, de energía y de fuerza compartida, pero también de memoria y de recordar que «el Orgullo es una herramienta política, una forma de seguir vivas cuando tantas veces nos quisieron calladas».

Manifestación

La programación del Orgullo de Jaén continúa hoy con la manifestación, que partirá a las 18:30 horas de la plaza de las Batallas con el lema 'No más odio. No más miedo. Jaén y sus pueblos: visibles, orgullosos y sin miedo'.

Debido a las altas temperaturas que registra la capital, la organización ha decidido acortar el recorrido. Así, discurrirá por el Paseo de la Estación, Jaén por la Paz, Paseo de España y la calle Catalina Mir Real, donde se leerá el manifiesto con las principales reivindicaciones del colectivo en Jaén.

Con estas jornadas festivas culminará la programación de la Semana Sociocultural de Jaén Orgullo 2025, organizada por las asociaciones Chrysallis, Somos de Colores, AASA y Geente Jaén, integrantes de la Plataforma Jaén Orgullo. Este año se ha puesto el foco en la lucha contra los discursos de odio y en la visibilización del colectivo LGTBIQA+, especialmente en los pueblos y zonas rurales. Y es que según datos del Observatorio de la FELGTBI+, los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género han crecido un 30% en el último año.

Entre las actividades se han incluido mesas redondas y formaciones, talleres creativos, proyecciones, debates, encuentros artísticos y performances.