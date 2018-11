¿Y tú de quién eres? La Trepolina Chicote y TVE hablaron esta semana de Jaén. El tranvía, el parque del 'terror' acuático y las cocinas hospitalarias saltaron a nivel nacional. Hay proyectos que se atascan y no es por falta de dinero sino por falta de voluntad política. Como parece atascarse la confluencia JeC-Podemos-IU JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Domingo, 11 noviembre 2018, 16:22

La guerra que dieron a finales de los ochenta los sevillanos No me Pises que llevo Chanclas con su rural agropop. Las veces que bailamos, por ejemplo, su '¿Y tú de quién eres?', la pregunta que tanto oíamos en los pueblos - lo mismo aún se oye - cuando las viejas no te conocían. «¡De Miguelina, la que le tocaba prima hermana, a la que sa casó de penalti, con un hijo del que vendía, cupones en la esquina Sacristanes!», cantaba Pepe Begines y su estrafalaria y numerosa banda en todas las ferias y fiestas de todos los pueblos y hasta de las ciudades.

¿Y tú que quién eres?, parecen preguntar algunos de nuestros políticos, calculadora electoral en ristre, a cada uno de los muchos proyectos inconclusos o nonatos que tiene Jaén, para ver a qué partido puede favorecer que nazcan o se terminen. El tranvía de la parálisis vergonzante, por ejemplo. Le preguntamos a Juan MaríN, el líder de Ciudadanos en Andalucía, que en su día medió entre el alcalde de Jaén y el Gobierno andaluz al que apoyaba, sobre qué había pasado para su enésimo descarrile. «Lo han vuelto a parar porque están las elecciones». Ya lo dijimos. Más claro, agua.

Del tranvía de Jaén hablaron el martes para toda España en 'La Mañana' de TVE que presenta María Casado, en el capítulo dedicado al despilfarro de dinero público. José Manuel Camacho (Jaén Merece Más), Pepi Alcántara (OCO) y uno vinimos a coincidir en que, una vez construido, el mayor despilfarro es que no funcione. Y más con el servicio de autobuses que tenemos y la imperiosa necesidad de mejorar nuestras comunicaciones para atraer inversiones. Tengo claro que si ocho años después no funciona, no es tanto por razones económicas, que también, como por razones políticas. Y eso es lo peor. Porque, ¿alguien cree que si en el Ayuntamiento y la Junta gobernara el mismo partido, no estaría ya circulando hace tiempo? Es evidente que harían lo imposible. Porque dinero no ahí, pero alguno sí hay. ¿Alguien se cree que no se pone en marcha porque tenemos que pagar algo más de medio millón de euros al año de lo que ahora pagamos, menos de lo que le pagamos a Autobuses Castillo?

¿Y tú de quién eres? También nos preguntaron en ese programa por el parque acuático de La Imora y su insultante destrucción. Porque una cosa es que se cambie de proyecto o incluso que no se viera la viabilidad de ninguno, y otra muy distinta es no haber movido un dedo para impedir su saqueo. Un tirar el dinero público a manos llenas, un despilfarro con todas las letras.

Y para rematar la semana se emitió el programa de Chicote '¿Te lo vas a comer?'. El cocinero intentó entrar en la cocina del Complejo Hospitalario y no le dieron permiso. «¿Por qué será?», se preguntó la Plataforma por la Sanidad Pública y de Calidad de Jaén, que le entregó un taco de folios con reclamaciones y fotografías.

ITI no 'ta'

Y ayer tuvimos un nuevo capítulo de nuestra particular 'Guerra de los Rose', aquella película sobre la animada vida conyugal de Michael Douglas y Kathleen Turner, también de finales de los ochenta. El gobierno municipal de la capital, del PP, volvió a preguntar - ahora que no gobierna ni en Madrid ni en Sevilla, al menos de momento - dónde están los millones de la inversión europea. A lo que el PSOE contestó que el alcalde actual no favorece la llegada de esos fondos. «Confiamos en que cuando lleguen, sea nuestro secretario general, Julio Millán, quien gobierne el Ayuntamiento de Jaén y aproveche mejor esta oportunidad», añadieron. ¿Y tú de quién eres?. «No queremos pensar mal, pero es sospechoso que la Junta haya ralentizado este proceso», había dejado caer antes el viceportavoz 'popular'. Pues blanco y en tetrabrik.

El rifirrafe por la ITI que no llega coincidió con el anuncio de la presidenta andaluza en Almería de que esta provincia también tendrá ITI, como Cádiz y Jaén. Es un poner. ¿Habrá tela para tanta manta?

Convergencia divergente

Jaén en Común laNzó el martes su propuesta electoral para las municipales: una confluencia «de las personas y no de los partidos», un «movimiento popular ciudadano abierto» y que se sume quien quiera. En teoría suena bien, pero ¿qué dicen Podemos e Izquierda Unida, las otras dos patas del trípode a la izquierda del PSOE? Pues que ellos son partidos, alguno con larga tradición. Y que JeC no puede plantear una especie de 'la confluencia soy yo y venid a mi casa, que seréis bien recibidos'. Así que el trío tiene un triduo de ejercicios devotos. Tienen tarea. La cuadratura del círculo: contad con los partidos para una confluencia sin partidos. A lo que se suma que hay quien milita a la vez en JeC y Podemos. ¿Y tú de quién eres?

Matinsreg no se seca

El caso de las presuntas facturas falsas de la empresa de las fuentes da un nuevo salto. El juez de Matinsreg no para y eso que la defensa de uno de los investigados le da trabajo por diez, hasta el punto de llamarle la atención en el último auto como pocas veces se ha visto.

La novedad es que Susana Díaz disolvió el Parlamento y jubiló antes de tiempo a García Anguita, político que lo ha sido casi todo en el PP durante dos décadas, otrora mano derecha, o izquierda, del presidente Fernández de Moya, aunque ahora no tanto. Miguel Ángel perdió el aforamiento y ha sido encausado, como por otra parte se veía venir. El día 16 irá a declarar y afirma que ahí aclarará todo.

El 'caso Matinsreg' no para de crecer. Casi nadie esperaba que lo hiciera tanto, después de que la Fiscalía archivara en 2014 una primera denuncia. Es una de las tres razones por las que el PP jienense está como está, junto con la partición por la mitad del año pasado y el resultado de las primarias a nivel nacional. El resultado es la liquidación de la etapa de dos décadas de Fernández de Moya-García Anguita, en la que el PP provincial parecía una piña e incluso llegó a ganar unas elecciones al todopoderoso PSOE jienense. Algo parecido a lo ocurrido con el 'marianismo' en siete meses, en los que Rajoy perdió la moción de censura, Sáenz de Santamaría y Cospedal perdieron las primarias y Cifuentes no encontró el monedero.

El nuevo PP jienense, o mejor dicho, el PP de transición, se vio reflejado en la visita de Pablo Casado. El hombre fuerte, casualidades de la vida, es ahora mismo el alcalde jienense, que fue de los pocos que le apoyó. El resto lo decidirán las urnas en diciembre y mayo. Será entonces cuando cada uno en el PP vea su futuro. ¿Y tú de quién eres? De Josefita, le dije yo a la vieja.