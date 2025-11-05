El XII Simposio Internacional San Josemaría será el 14 y 15 de noviembre

La Fundación Catalina Mir organiza el XII Simposio Internacional San Josemaría en Jaén bajo el título 'Voces de esperanza', que tendrá lugar el 14 y ... 15 de noviembre en Ifeja, según se ha explicado en la rueda de prensa de presentación que ha tenido lugar en la sede de la Asociación de la Prensa de Jaén

La última edición llevó por título 'El poder de la amistad' y registró una asistencia de 1.000 participantes. Para esta edición «se estima una mayor afluencia» y, al igual que en ocasiones anteriores, «contará con la asistencia de personas de otras comunidades autónomas y de diversos países europeos, africanos y americanos».

La Fundación Catalina Mir ha querido, en esta edición, «unirse al deseo de reavivar la esperanza, del papa Francisco que proclamó con este fin el Año Jubilar en el que nos encontramos». El Simposio «reflexionará sobre el mensaje de S. Josemaría, como una de esas 'Voces de esperanza' que pueden aportar un horizonte luminoso a quienes viven ante un horizonte oscuro», ha explicado durante la rueda de prensa Isabel del Pino, miembro del comité organizador del XII Simposio San Josemaría.

El programa del Simposio se conforma con tres conferencias y tres paneles, tal y como ha explicado durante la rueda de prensa Regino Duque Colomer, voluntario cooperante con la organización del XII Simposio San Josemaría.

La conferencia inaugural, será impartida por Javier Vidal-Quadras, presidente de la asociación FERT, de Orientación Familiar, «hablará sobre la aportación de S. Josemaría al cultivo de la esperanza en la familia a través de la espiritualidad».

Mientras que Miguel Ángel Martínez, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública, Premio Nacional de Investigación Gregorio Marañón de Medicina 2022, pronunciará la conferencia de clausura sobre San Josemaría, los enfermos y la esperanza, y Pablo Blanco, sacerdote y profesor de Teología en la Universidad de Navarra impartirá la tercera conferencia, sobre la reflexión que Benedicto XVI hizo acerca de la esperanza cristiana en la encíclica Spe salvi; ambas conferencias, el día 15.