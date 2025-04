Vuelven las clases a Jaén con menos alumnos y día de repaso

Enara López de la Peña Jaén Martes, 29 de abril 2025, 13:36 Comenta Compartir

Día de caos para grandes y pequeños. Aunque muchos no se enteraron hasta que salieron de clase, como ocurrió en el CEIP Nuestra Señora de la Capilla. Su director, Antonio Román, explica que hasta las 14:00 horas muchos no supieron del apagón. En clase se pasó de la pizarra digital a la tiza de toda la vida, «poco más». «Lo demás trabajamos con normalidad, el problema vino con la comida», afirmaba, y es que no fue posible calentar nada, por lo que tocó de menú ensalada, se hicieron bocadillos y poco más. «Fue lo único puntualmente que afectó a los niños», matizaba.

Muchos padres fueron a recoger a los menores a clase, que por la tarde no tuvieron que asistir al centro. Se suspendió la actividad, y fue el momento de tener a los 'peques' en casa, mientras los padres trataban de buscar al fondo de los armarios cargadores, pilas o velas.

Román se quedó en el colegio, «por si acaso», pues no había otra forma de contactar con los padres para informar de la suspensión de clases, no hubo tutorías ni reuniones. Al final solo quedaba el «cara a cara» o la nota escrita, pues, además, las conexiones telefónicas por la tarde «fueron a peor».

Por la mañana, la situación ha ido mejorando paulatinamente. A las siete de la mañana, con el aula matinal, todavía no había llegado la electricidad, por lo que se aprovechó la luz natural del patio. Ya a partir de las ocho comenzaron a llegar las primeras luces, de forma literal, y se recobraba la normalidad. «Han venido a clase siguiendo el horario habitual y con actividades de repaso», indicaba, pues al haber acudido aproximadamente el 80% del alumnado, se ha pedido a los centros educativos que la jornada lectiva sea de repaso y no de avance en la materia. «Los niños están mejor que los mayores», afirmaba Román.

Sin potitos para bebés

También fue bastante «llevadera» la situación con los más pequeños. En la Escuela Infantil Liliput les pilló el apagón en pleno momento de repartir comidas. «Hubo niños que pudieron tomarse el potito caliente y otros que no», contaba Emilia Garrido, de la guardería. En su centro cuentan con bebés que no llegan al año, y otros que alcanzan los tres. Algunos todavía dependen de un biberón, mientras otros ya comen sus alimentos triturados, por lo que la dieta es variada.

Nada más ocurrir, la mayoría de los padres acudieron al centro para recoger a los pequeños y encargarse de ellos desde casa, incluso teniendo que teletrabajar, si el sistema lo permitía. «Nos quedamos incomunicados, solo podíamos esperar a que llegaran los padres», relataba Garrido.

En general, se manejó la situación con calma, excepto por el incidente de la comida: «Se les dio yogures o potito de fruta». Lo importante era que se sintieran seguros, en un entorno controlado y vigilado, que ahí se encontraban «en buenas manos».

A primera hora del martes todavía no había regresado la luz, fue casi a las nueve de la mañana cuando se confirmó que el sistema eléctrico se iba normalizando. «Hemos abierto con las luces apagadas, aunque no podíamos calentar la comida, al menos que estemos aquí», afirmaba Garrido, a la vez que compartía la alegría con la llegada de la luz y de la verdadera normalidad.

