Vuelve 'World Cleanup Day' con el objetivo de mantener limpios los parques periurbanos

Limpieza conjunta en los alrededores de Santa Catalina. Los concejales de Juventud, José Manuel Higueras, y Medio Ambiente, José María Cano, han presentado junto al gerente del Centro Comercial La Loma, Manuel Fernández, y representantes de Cruz Roja, la actividad 'World Cleanup Day'. Su objetivo es realizar una limpieza colectiva en el cerro de Santa Catalina y la cita será este viernes, 26 de septiembre, de 17:30 a 19:30 horas en los merenderos del castillo.

La actividad se organizará por grupos y se peinará toda la zona desde el Neveral hasta los merenderos cercanos al castillo a través de varias batidas. Desde la Concejalía de Juventud es «muy importante educar sobre la limpieza no solamente de la ciudad, sino también de todo el entorno metropolitano, con dos de los parques periurbanos más grandes de Andalucía, sobre todo uno de ellos, el Monte de la Sierra».

'World Cleanup Day' es una actividad encaminada a disfrutar del campo y a «dejarlo exactamente igual e, incluso, un poquito mejor». José Manuel Higueras ha destacado el éxito de este evento en ediciones anteriores llegándose a recoger, el año pasado, 20 kilos de basura.

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente ha señalado que, al margen de los jardines urbanos, la ciudad tiene «la gran suerte de contar con zonas verdes periurbanas muy importantes, tanto extensión como en flora y fauna, que necesitan estar en las mejores condiciones y gracias a los voluntarios y a esta actividad es posible».

Del mismo modo, el gerente del centro comercial La Loma, Manuel Fernández, ha agradecido al Ayuntamiento su colaboración y ha informado que dicho centro comercial lleva 34 años comprometido con la ciudadanía. «Al final, la sostenibilidad es uno de los ejes fundamentales de nuestro día a día y queremos que todo el mundo se conciencie sobre la protección de nuestros espacios verdes, no solo mañana, sino durante todo el año», apunta. Desde el centro comercial La Loma ayudarán con el avituallamiento para todos los voluntarios que acudan a esta cita.

Desde Cruz Roja, su presidente Miguel Ángel Maldonado ha asegurado que es «muy relevante esta actividad porque trabajan dos partes: la juventud y la infancia y la otra es la concienciación sobre el medio ambiente». De esta forma, ha informado que el año pasado participaron 27 personas vinculadas a Cruz Roja, de las cuales 13 eran menores de un programa de éxito escolar, 10 adultos entre maestros, tutores y familias y cuatro voluntarios de la entidad.