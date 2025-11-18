Vuelve el tranvía de Jaén con una simulación «real» del recorrido

Otra vez de paseo. Aunque en los últimos meses cada vez es menos novedad, el tranvía de Jaén ha vuelto a dejar las cocheras, durante ... unos minutos (desde las 15:30), para impulsar unas nuevas pruebas de integración técnica con una salida que la Consejería de Fomento define de «especial relevancia».

En esta ocasión, además de reproducir el recorrido completo de ida y vuelta previsto en la futura explotación, se llevará a cabo la primera simulación integral de operación real, en la que se validarán los tiempos de viaje y la velocidad comercial, además de los tiempos de parada en cada estación y los diferentes itinerarios contemplados en el sistema de señalización.

Esta jornada forma parte del proceso global de verificación conjunta de los sistemas de señalización ferroviaria y semaforización urbana, cuyo objetivo es asegurar la interoperabilidad y fiabilidad de los subsistemas que intervienen en la operación diaria del tranvía. La evolución de esta salida permitirá introducir pruebas adicionales orientadas a ajustar los parámetros operativos que conformarán el futuro plan de servicio.

Análisis

Entre los aspectos más destacados se incluyen:

Señalización ferroviaria: ensayo de los distintos itinerarios programados en el enclavamiento y verificación de la respuesta de los equipos de señalización ante variaciones de circulación y maniobras específicas.

Semaforización urbana: comprobación de los tiempos de cruce adaptados al futuro plan de operación, evaluando en detalle la prioridad semafórica y la sincronización con la aproximación del tranvía en condiciones de velocidad comercial.

Explotación y tiempos de viaje: reproducción del comportamiento real del servicio, incluyendo tiempos de parada en andén, aceleración y frenado.

Esta simulación integral supone un avance «decisiv»o dentro del calendario de validación, al permitir reproducir con mayor fidelidad las condiciones de un servicio comercial —aunque aún sin pasajeros— y evaluar de manera precisa el comportamiento del sistema en un entorno prácticamente real.

Los datos obtenidos serán «esenciales» para ajustar la coordinación semafórica, optimizar los tiempos de operación y validar la funcionalidad de los itinerarios definidos en el sistema de señalización. Todo ello contribuirá a preparar las siguientes fases de pruebas, que incluirán circulaciones más exigentes y posteriores ensayos con viajeros simulados

Contrato final

Las nuevas pruebas llegan tra conocer, hace tan solo unos días, que la UTE Nex Continental Holdings SLU Alsa Ferrocarril SAU National Express Real es la entidad licitadora que presenta la «mejor oferta» para la adjudicación del contrato de operaciones promovido por la Junta de Andalucía. Este contrato, con una vigencia de cuatro años más una posible prórroga, es el de mayor volumen destinado a mantenimiento y explotación con un montante de cerca de 18 millones (17.809.302).