Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El tranvía pasando por el Paseo de la Estación. M. M.
Fomento

Vuelve el tranvía de Jaén con una simulación «real» del recorrido

La Consejería de Fomento impulsa unas nuevas pruebas «claves» con «el primer trayecto integral con los tiempos de viaje y la velocidad comercial»

Manuela Millán

Manuela Millán

Martes, 18 de noviembre 2025, 16:55

Comenta

Otra vez de paseo. Aunque en los últimos meses cada vez es menos novedad, el tranvía de Jaén ha vuelto a dejar las cocheras, durante ... unos minutos (desde las 15:30), para impulsar unas nuevas pruebas de integración técnica con una salida que la Consejería de Fomento define de «especial relevancia».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 27 detenidos en Linares por estafar online 180.000 euros en venta de coches y recambios
  2. 2 El polígono industrial Ave María se dispone a su modernización
  3. 3

    20 años de cárcel por violar a dos hermanos hasta que cumplieron 13 años
  4. 4 Siempre igual
  5. 5

    Con singularidad y sin fondo de nivelación, la propuesta del nuevo sistema de financiación preocupa a la Junta
  6. 6 Llega una de las zambombas más célebres de la región
  7. 7 Las últimas y copiosas precipitaciones dejan beneficios en el campo
  8. 8 Cerca de 70 escolares de Escañuela disfrutarán esta semana de algunos de los productos de Degusta Jaén
  9. 9 Un minuto de silencio en Jaén por las víctimas de accidentes de tráfico
  10. 10

    Avanzan las obras del gimnasio de La Loma, que tendrá acceso independiente desde fuera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Vuelve el tranvía de Jaén con una simulación «real» del recorrido

Vuelve el tranvía de Jaén con una simulación «real» del recorrido