Vuelve Ibercaza en una edición ambiciosa con más de 80 expositores La feria se celebrará del 19 al 21 de septiembre en Ifeja, con multitud de actividades y a un precio de tres euros online y cinco en taquilla

Jesús Jiménez Jaén Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:43

La provincia volverá a convertirse en el principal escaparate cinegético nacional e internacional gracias a la próxima edición de la XVII Feria de la Caza y la Pesca de la Provincia de Jaén, Ibercaza, que se celebrará en Ifeja del 19 al 21 de septiembre, en un espacio de 800 metros cuadrados y con más de 80 expositores.

Entre los expositores habrá organizaciones de caza mayor y menor, armerías, taxidermia, óptica, complementos, cuchillería, piel, artistas de caza, 4x4, medios de comunicación especializados, federaciones, adiestradores de perros, rehalas, mobiliario de caza, granjas cinegéticas y planes cinegéticos, entre otras muchas alternativas.

Así lo ha detallado Isabel Uceda, diputada de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, en la presentación de la XVII edición de la cita, donde ha estado acompañada Juan Gallego, director Red de Oficinas Caja Rural Jaén y Juan Antonio Herrera, delegado provincial en Jaén de la Federación Andaluza de Caza.

La Feria no se limitará a la venta de artículos. Durante los cuatro días los visitantes podrán disfrutar de una gran variedad de actividades, como tiro olímpico con carabina de aire comprimido; tiro con arco al vuelo; voladero con especies autóctonas; exposición y demostración y talleres de cetrería; y exhibición de la unidad canina especializa en detección de cebos envenenados, entre otras actividades, entre muchas otras.

La cultura tendrá su espacio, según ha detallado el delegado provincial de la FAC, que ha explicado que Ibercaza incluirá talleres de medio ambiente para niños, exposiciones de rapaces y actividades en colaboración con los parques naturales de la provincia. Además, se realizarán presentaciones de libros, como 'Covarsí', ​ 'El Legado' y 'La Perdiz con reclamo', que enriquecerán la oferta cultural del evento.

La feria abrirá sus puertas de 10:30 a 20:30 h el viernes y sábado, y de 10:30 a 19:00 h el domingo. Las entradas estarán disponibles online por tres euros, en taquilla cinco, y a un precio especial de 1,5€ para federados en caza, tiro o pesca. ​

Uceda ha calificado de «referente nacional» a Ibercaza, a la par que ha recordado la importante actividad genética que se desarrolla en Jaén, que con 22.500 licencias y 15.000 cazadores federados es la provincia española con más peso en el mundo de la caza. No solo eso , sino que además el 14% de la superficie cinegética de Andalucía está en tierra jienense.

Impacto económico

Jaén no solo destaca por su amplia oferta cinegética y la dispersión de cazadores por toda la provincia, sino también por el peso económico que ello supone en núcleos rurales. Cualquier actividad relacionada, desde la gestión de cotos hasta la organización de jornadas cinegéticas o la feria Ibercaza, genera un efecto multiplicador sobre economía local, turismo, comercio, hostelería y servicios asociados.

En esta edición participarán 15 empresas agroalimentarias de la marca Degusta Jaén, para promocionar el comercio local de la provincia y las marcas de calidad. También están previstas dos degustaciones con productos de caza de cuatro empresas especializadas en carne de caza y adscritas a la marca Degusta Jaén.

Juan Gallego ha querido resaltar la apuesta de Caja Rural de Jaén no solo a la feria Ibercaza, sino a todos los eventos que se desarrollan en Ifeja. «La caza es tradición, economía y sostenibilidad, y contribuye de forma directa al enriquecimiento de nuestros municipios». «En este sentido, Caja Rural de Jaén estará siempre acompañando a aquellas iniciativas que favorezcan el desarrollo social y económico de nuestra provincia».