Vuelca un trailer y sale ardiendo en la A-4 a la altura de La Carolina El accidente ha provocado retenciones y congestión del tráfico, aunque por suerte no ha habido heridos

Imagen de la cámara de la DGT en la A-4.

Jesús Jiménez Jaén Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:25 Comenta Compartir

Aparatoso accidente ocurrido este miércoles sobre las 18:30 en el kilómetro 265 de la A.4, dentro del término municipal de La Carolina. Un trailer se ha salido de la vía, ha volcado y después ha comenzado a arder, según confirma a este medio el Servicio de Emergencias 112.

El accidente no ha dejado heridos, aunque la columna de humo se apreciaba desde varios kilómetros a la distancia. El vehículo iba en sentido Sevilla y dirección Córdoba

Además, debido al incidente se han producido retenciones que han interrumpido la circulación, hasta que se ha podido retirar el vehículo.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron agentes de la Guardia Civil y un equipo de bomberos, que se encargaron de sofocar las llamas. Sobre las 20:30 aún había irregularidad en la circulación, con tráfico congestionado y partículas de humo que dificultaban la conducción.