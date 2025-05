Voluntarios de Cruz Roja brindan apoyo emocional a personas mayores

Cuando la luz se apagó, Sita Moreno pensó en los mayores a los que acompaña como voluntaria de Cruz Roja en Baeza. ¿Cómo estarán? Del ... primero que se acordó fue de Ginés, un hombre de más de 80 años que necesita oxígeno día y noche. Fue a la casa donde vive con su esposa y pasó parte de la tarde con ellos. El apoyo que les brindó fue sobre todo emocional en una jornada marcada por la incertidumbre: ¿por qué se había ido la luz en toda España y Portugal? ¿Cuándo volvería?

Hablaron del apagón pero también de otros temas para hacer más llevadera la tarde. Rieron. Ginés estaba tranquilo. La principal preocupación de Sita era cómo pasaría él la noche y la esposa le decía que podía utilizar tres «cacharros de esos para chupar», refiriéndose a los aerosoles. Tanto el matrimonio como Sita han descubierto después de esta experiencia que las mochilas de oxígeno que se utilizan para salir a la calle se pueden recargar en el hospital, ya que estos centros sanitarios cuentan con generadores para seguir atendiendo a la población cuando hay cortes de luz.

Nerviosismo

En la tarde del apagón fue también a las casas de otras dos mujeres. «Catalina me abrazó y Juanita estaba muy nerviosa», cuenta. Al día siguiente bien temprano, cuando aún no se había restablecido el fluido eléctrico, visitó a Alfonsa (en varios puntos de Baeza la luz volvió pasadas las once de la mañana) y a Mari Cruz. Cuando regresó la cobertura llamó también a otras personas para ver cómo estaban.

A Sita se le quiebra la voz cuando narra algunas vivencias. Es voluntaria del área de personas mayores de Cruz Roja desde la pandemia. En su día a día realiza acompañamiento -muchas de estas personas se encuentran en situación de soledad no deseada-. También las apoya en la realización de gestiones, las visita en el domicilio, organiza y dinamiza talleres de ocio y sobre todo siempre está ahí, pendiente de cualquier necesidad que puedan tener. Un trabajo que hace al igual que sus compañeros Mariví, Isabel, Daniela, Dani, Águeda, Mari Carmen, Seba y Mari, sin olvidar a Juani, la técnica de Cruz Roja de Jaén. A todos los considera «familia».

Empezó en Cruz Roja por «azar». «He trabajado desde los 14 años, pero por una serie de circunstancias me quedé sin empleo y mi sobrina Juana Mari me dijo, ¿por qué no te metes en Cruz Roja?», explica. Aunque al principio puso ciertas reticencias, le dio una oportunidad y ahí sigue desde entonces.