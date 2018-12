Viviendo entre las aguas fecales y el olvido Un matrimonio de edad avanzada sufre desde hace cinco años filtraciones en su casa de Antonio Díaz JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Lunes, 10 diciembre 2018, 15:20

Juan Francisco Castillo, de 63 años, y su esposa viven en una casa de dos plantas del barrio jienense de Antonio Díaz desde hace más de veinte años. Asegura que hace unos cinco cuando comenzó a detectar humedades que del patio fueron pasando progresivamente a la planta superior y después a la baja. «La calle - explica - no tiene tragonas, las madres comunes se rompen y cada vez que llueve me paso horas recogiendo el agua que entra por el patio y sale por la calle. Tengo ambientadores por todos lados por el mal olor, hemos tenido que cerrar habitaciones porque se nos caen las paredes y cambiar la instalación eléctrica porque con la humedad se va la luz».

Cinco años después, nadie le pone solución. «Me puse en contacto con el Ayuntamiento, con el anterior alcalde, Fernández de Moya, me mandó a dos concejales, entre ellos el que ahora es alcalde, Javier Márquez, me dijeron que el problema era por un venero y ya nunca más se supo», relata el vecino, quien insiste en que el olor de las filtraciones es el propio de aguas fecales. »Aqualia conoce esta situación desde hace cinco años y no me dan ninguna solución«, añade.

La concejala del PSOE María Isabel Lorite reclama al Ayuntamiento una solución para la situación de Juan Francisco Castillo, acometiendo una obra de emergencia que frene las filtraciones de agua a su casa. La edil señala que al tratarse de un problema ajeno a su casa, que durante 15 años no había tenido problemas de humedades, el Ayuntamiento debería tomar cartas en el asunto, al menos proporcionándole una vivienda de realojo para él y su mujer.