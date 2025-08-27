Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Candados en una vivienda de uso turístico. Víctor Rodríguez

Las viviendas turísticas crecen un 5% en Jaén en medio año hasta más de 1.100

El aumento es mayor que a nivel nacional, que se sitúa en el 3,8%, con la capital como principal foco con más de un tercio de las nuevas licencias

Jesús Jiménez

Jaén

Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:00

El fenómeno de las viviendas turísticas sigue sin tocar techo. Cada vez aparecen más alojamientos cuando se busca un lugar para disfrutar de unas merecidas ... vacaciones o una escapada. Al menos esa es la situación en Jaén, pues en medio año la viviendas vacacionales se han incrementado en más de un 5% hasta alcanzar las 1.136 en mayo de 2025.

