Las viviendas turísticas crecen un 5% en Jaén en medio año hasta más de 1.100

El fenómeno de las viviendas turísticas sigue sin tocar techo. Cada vez aparecen más alojamientos cuando se busca un lugar para disfrutar de unas merecidas ... vacaciones o una escapada. Al menos esa es la situación en Jaén, pues en medio año la viviendas vacacionales se han incrementado en más de un 5% hasta alcanzar las 1.136 en mayo de 2025.

Así lo demuestran los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, puesto que en el mes de noviembre de 2024 el número de viviendas turísticas se situaba en 1.075, es decir, 61 más, lo que implica que cada mes se crean en la provincia diez nuevos alojamientos.

Un crecimiento que se ha dado en invierno y en primavera, esta última una estación muy propicia para el turismo de Jaén, que en parte explica el mayor crecimiento respecto a la tendencia nacional, que se sitúa en torno al 3,8%. Sin embargo, sí es cierto que el porcentaje se queda alejado de la cifra andaluza, pues en la comunidad autónoma crecen más del 6%, con casi 6.000 alojamientos más en el mismo periodo.

A pesar de ello, este crecimiento no ha sido homogéneo en la provincia. La capital es la que ha concentrado el mayor crecimiento, casi un tercio del total de nuevos establecimientos, con 27 nuevos hasta llegar a los 234. Le sigue Cazorla, destino turístico muy importante para Jaén y que cuenta con 14 nuevas viviendas de uso vacacional.

Úbeda y Baeza

Por el contrario, las viviendas turísticas sufren un ligero retroceso en las ciudades Patrimonio de la Humanidad, Úbeda y Baeza. En la primera los pisos turísticos se reducen en cinco hasta los 149, mientras que en la segunda caen en nueve casos. Un primer síntoma de agotamiento en dos punto clave del turismo jienense.

Aún así, se mantiene la tendencia de crecimiento que comenzó en 2021 y que se ha mantenido constante desde entonces. Es más, en menos de cinco años se han duplicado las viviendas turísticas, pues a inicios de década apenas se superaban los 500 establecimientos.

Un crecimiento que se ha producido a pesar de que la Junta de Andalucía haya procedido a la cancelación en el Registro de Turismo de Andalucía de 329 pisos turísticos en Jaén. Es el número más bajo de todas las provincias andaluzas, pues en total en la comunidad autónoma la cifra ha superado las 10.266 viviendas denegadas. Y si crecen las viviendas turísticas, también lo hacen las plazas, es decir, la cantidad de turistas que pueden acoger estos alojamientos. En total el sector tiene capacidad de albergar a más de 5.500 turistas al mismo tiempo (5.534), lo que sitúa la media en casi cinco plazas (4,87) por apartamento turístico.

Hoteles

Una realidad que cada vez supone una mayor competencia contra el sector, hotelero, claramente estancado, al menos en el número de establecimientos, que con ligeras fluctuaciones se mantiene en los 150, y en el número de plazas, que en el mes de mayo se estimaban en alrededor de 8.500

La situación podría cambiar pronto. El pasado 1 de julio acabó el periodo de adaptación que el Real Decreto 1312/2024 establecía, por lo que ya es obligatorio que todo alojamiento turístico o de temporada que desee publicitarse en las plataformas en línea de alquiler debe disponer de un Número de Registro de Alquiler de Corta Duración, obtenido en el Registro de la Propiedad que corresponda al inmueble, visible en todos los anuncios.

En el caso de la provincia de Jaén, según los datos públicos del Ministerio de la Vivienda a primero de julio, un total de 703 alojamientos habrían solicitado este permiso desde que se abrió el proceso en enero. De ellas 327 solicitudes se han activado de manera definitiva; 331 lo están provisionalmente, es decir, están aún pendientes de verificar por el Colegio de Registradores, que tiene un plazo de 15 días para hacerlo; y 45 han sido revocadas. El 85,5% del total de solicitudes va ligado al ámbito del alquiler turístico, por lo que 247 serían para viviendas turísticas.

