«Que lo vivido el 4 de octubre sea impulso para seguir construyendo una Iglesia viva»

Continúan las valoraciones tras el Rosario Magno de la Esperanza que se celebró el pasado sábado en la capital en el marco del Jubileo de Hermandades y Cofradías. El obispo de Jaén, Sebastián Chico, traslada su «agradecimiento infinito» a todas aquellas personas que lo hicieron posible en una nota remitida este lunes a los medios de comunicación.

«El 4 de octubre de 2025 se convirtió en una jornada profundamente conmovedora, en la que el pueblo de Dios volvió a manifestar su fe de una manera pública, ardiente. Que, como las cuentas del rosario que rezamos en la plaza de Santa María, a los pies de nuestra Catedral y con el Rostro de Cristo, como testigo de nuestra fe inquebrantable, elevamos al cielo como muestra de amor, de fe y sobre todo de esperanza», escribe Chico.

El obispo hace extensivo su agradecimiento a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, tanto locales, autonómicos y nacionales que velaron, «como ángeles custodios», por la seguridad de las miles de personas que participaron en esta jornada que se desarrolló sin incidentes.

También al Ayuntamiento, la Diputación, la Subdelegación de Gobierno y la Junta de Andalucía: «Es una gran satisfacción ver a todas las administraciones implicadas y aunando esfuerzos para que este acontecimiento de fe, pero también de cultura, de identidad, de tradición, haya resultado un gran éxito».

Tampoco se olvida el obispo de las administraciones y entidades que con su apoyo económico han ayudado para poder hacer frente a los gastos que emanan de un acto «tan multitudinario como extraordinario».

De toda la Diócesis

Sebastián Chico explica que cuando anunció en noviembre de 2023 que Jaén acogería una procesión magna, era solo «un pequeño sueño» y una «leve intuición» para hacer de esta tierra, «de sus gentes y de su fe arraigada a lo largo de los siglos, un gran testimonio de esperanza que la gente descubriera y admirase». De ahí que quisieran contar con imágenes sagradas de toda la geografía jienense.

«Las hermandades y cofradías que habéis participado lo habéis hecho con la grandeza de quien vive la experiencia del ser y sentirse Iglesia. De ser los hombros de Jesús y de María en vuestras localidades, de vivir una fe que heredasteis y que os trasciende, que cada día hacéis vida. Vuestras Vírgenes, vuestros Cristos y vuestros Santos han lucido con esplendor en la ciudad de Jaén. Un esfuerzo inmenso que se ha visto recompensado con ser parte de un día para la historia de esta provincia», apunta.

Mención especial también para la música cofrade, representada por las formaciones musicales y las bandas y el coro MusicAlma.

Todo esto, dice el obispo, orquestado por una comisión organizadora con el provicario general al frente, José Antonio Sánchez, que «ha sabido componer un puzle para que todas las piezas encajaran y lucieran, como así lo han hecho: sacerdotes y laicos, que han trabajado, en sinodalidad, para mayor gloria de Dios». En su escrito, el obispo agradece también a los voluntarios y a los medios de comunicación el trabajo realizado.

«Que lo vivido el 4 de octubre no quede sólo en un recuerdo hermoso, sino que sea impulso para seguir construyendo, día a día, una Iglesia viva, unida y misionera», concluye.