«He vivido en Jaén un momento de los que no se olvidan»

Martes, 8 de abril 2025, 17:16 | Actualizado 18:01h.

Un polémico saludo. «Acabo de vivir un momento de los que no se olvidan. Al acabar la inauguración de un nuevo centro de salud en Jaén, he escuchado sus voces desde el colegio de al lado. Me han pedido que les fuera a saludar y tenía que acercarme. Son encantadores. ¡GRACIAS de corazón!».

Son las palabras de Juanma Moreno tras lo ocurrido este martes en la capital jienense tras la puesta en marcha del centro médico de la Alameda, a donde el presidente andaluz ha acudido junto al alcalde de la ciudad, Julio Millán.

Cuando se disponía a marcharse, los menores del colegio Jesús María, junto al centro de salud, han llamado la atención de Moreno al grito de «presidente, presidente», por lo que éste se ha acercado a saludarles, circunstancia que ha quedado grabada en vídeo y que el propio líder andaluz ha compartido en su cuenta de 'X'.

Críticas

Sin embargo, no ha sentado bien a todas las partes, puesto que minutos después el ampa del centro ha emitido un comunicado lamentando que «se haya usado a sus hijos en un acto político». «Los padres y madres no teníamos conocimiento y no habíamos sido avisados de que nuestros hijos iban a ser grabados», han trasladado. Además, han apuntado que no hay autorización para que se difundan imágenes de los menores en actividades que exceden del centro.

Por ello, trasladan su indignación por lo ocurrido y anuncian que «tomarán las medidas legales oportunas en defensa de la integridad de sus hijos e hijas».

Por su parte, el PSOE de Jaén también muestra su repulsa por la «lamentable utilización partidista del alumnado del Colegio Jesús-María» y manifiestan su apoyo a la Asociación de Madres y Padres del centro educativo. «La protección de los menores, la consideración hacia las familias y el respeto a la educación han saltado hoy por los aires a mayor gloria del espectáculo propagandístico-populista que caracteriza al presidente de la Junta de Andalucía», añaden.

Por ello, el PSOE registrará iniciativas en el Parlamento de Andalucía para que la Junta aclare los hechos, sin perjuicio de otras medidas que pudieran adoptarse una vez analizado con detalle todo lo ocurrido.